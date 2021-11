Emma Răducanu, decizie radicală după Transylvania Open. Ce a nemulțumit-o pe jucătoarea britanică

Emma Răducanu, decizie radicală după Transylvania Open. Campioana de la US Open a participat la turneul desfășurat în țara natală a tatălui său. Emma Răducanu a câștigat primele două partide, dar a fost spulberată în sferturile de finală de jucătoarea din Ucraina, Marta Kostyuc, scor 2-6, 1-6. Reîntoarsă în Marea Britanie, Emma Răducanu a luat o hotărâre importantă în privința pregătirii sale. Ea va fi prezentă și la Linz, în Austria, la competiția unde le poate întâlni pe Simona Halep sau Sorana Cîrstea.

Emma Răducanu, decizie radicală după Transylvania Open. Jucătoarea britanică cu origini românești a fost una dintre atracțiile turneului de la Cluj. Recent câștigătoare la US Open, adolescenta de 18 ani a lăsat o impresia frumoasă mai ales prin încercările ei de a vorbi în limba român. Pe teren, Emma a fost mai puțin convingătoare. După 2 victorii, ea a clacat în optimi, în fața vechii sale rivale de la juniori, jucătoarea din Ucraina, Marta Kostyuc (19 ani) Ucraineanca a „demolat-o” cu un sec 6-1, 6-1 amânând așteptata partidă, ce s-ar fi putut derula în semifinale, Simona Halep – Emma Răducanu.

Adversara a jucat foarte bine şi pot spune că eu nu meritam să câştig azi. Am încercat să dau mai mult, dar azi am fost destul de letargică pe teren. A fost un meci greu pentru mine.M-am simţit obosită pe teren azi, însă sunt şi astfel de zile. Nu am fost surprinsă de numărul mare de greşeli neforţate şi de duble greşeli. După cum am spus, m-am simţit obosită. Ştiam de dimineaţă, de la antrenament… dar am vrut să intru pe teren şi să dau tot ce am mai bun. Însă azi nu a ieşit aşa cum mi-am dorit, din păcate. Este dezamăgitor să ai astfel de zile, dar trebuie să merg înainte, să şterg totul cu buretele.”, a spus Emma Răducanu, la finalul jocului cu Kostyuc.