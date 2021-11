Ce face Simona Halep cu o parte din banii ei. Adevărul abia acum s-a aflat, românii sigur o vor aplauda

Ce face Simona Halep cu o parte din banii ei. Fostul lider mondial a câștigat peste 37 de milioane de dolari doar din tenis. De obicei, se scrie doar despre acest aspect al vieții dublei campioane de Grand Slam. Oricum, statisticile rețin doar sumele brute, fără să mai calculeze și impozitele plătite pentru fiecare ban obținut în turneele din circuitul mondial. Dar despre un alt aspect financiar al activității Simonei se știe mai puțin. Și tocmai organizatorii turneului din Austria, de la Linz, au vrut să-l aducă în atenția publicului.

Că Simona Halep a câștigat milioane de dolari în cariera ei, e un lucru binecunoscut. Că a investit în complexe rezidențiale, în locuințe sau hoteluri, la fel, se știe. Dar ce se cunoaște mai puțin este implicarea ei și banii pe care-i donează către proiecte caritabile și sportive. După ce a jucat finala turneului Transylvania Open, Halep va lua startul și în competiția din Linz, Austria. Aceasta va avea loc în perioda 6-12 noiembrie. Iar organizatorii, încântați s-o aibe ca participantă, după o pauză de 9 ani, i-au făcut o prezentare măgulitoare. Ei au vorbit inclusiv despre donațiile pe care Simona Halep le face, inclusiv prin fundația ce-i poartă numele.

Halep vine la Linz din postura de femeie recent măritată. Ea s-a măritat cu partenereul său, antreprenorul și multimilionarul Toni Iuruc . Milionara Halep are, de asemenea, o inimă mare când vine vorba despre copii. Face donații generoase pentru a ajutat copiii să joace tenis. Are un proiect împreună cu Federația Română de Tenis și Ministerul Educației cu scopul de a crește numărul profesioniștilor din tenis și de a încuraja copiii să practice acest sport de la o vârstă fragedă. De asemenea, Halep a înființat o fundație”, au transmis organizatorii turneului de la Linz către spotmedia.ro .

Simona Halep a înființat fundația ce-i poartă numele în 2018. Prin intermediul ei, fostul lider mondial a susținut cu bani numeroase manifestări, concursuri și festivaluri sportive, nu doar legate de tenisul de câmp. Ea a dont zeci de mii de euro unor activități legate sport și creșterea micilor talente din domeniu.

Să înfiinţez această fundaţie a fost o dorinţă mai veche de-a mea, dar reprezintă şi o nouă provocare. Este modul prin care pot da şi eu ceva înapoi. Unul din obiectivele de bază ale fundației este acela de a lăsa o moștenire după încheierea carierei. În momentul în care voi agăţa rachetele în cui, mă voi dedica 100% acestui proiect. Ca sportiv, eu am reuşit să îmi îndeplinesc obiectivele, am ajuns numărul 1 mondial şi am câştigat un turneu de Grand Slam. Totul a venit după un program intens de antrenament şi multe călătorii în toată lumea”, a scris constănţeanca după înființarea „Fundației Simona Halep”.