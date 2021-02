Simona Halep a spus tot adevărul. De ce a pierdut în fața Serenei Williams, de fapt

Meciul mult așteptat dintre Simona Halep și Serena Williams este discutat și acum. După ce specialiștii și susținătorii celor două jucătoare de tenis și-au spus părerea despre confruntare, iată că a venit și rândul campioanei noastre să vorbească despre meciul contra americancei!

Simona Halep merge cu fruntea dup[ fiecare câștig, dar și după fiecare eșec. Aceasta rămâne pe poziții, deși a părăsit competiția într-un punct important este pozitivă și se bucură că a reușit totuși să ajungă în sferturi la Asutralian Open.

Jucătoarea de tenis a declarat în cursul zilei de joi, aflată pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea din Australia, că i-a trecut supărarea de după înfrângerea în cauză și a precizat că se bucură și pentru punctul în care s-a aflat în sferturile de finală ale Grand Slam-ului de al Melbourne.

„Au fost la început acele 14 zile dificile, când a trebuit să stăm în camere, dar am avut posibilitatea de a ieşi 4 ore pe zi, ceea ce a fost foarte bine. A fost o deplasare mai grea, dar mă bucur foarte tare că am reuşit totuşi să ajung în sferturi.

A trecut supărarea, sunt OK acum. O să învăţ ceea ce este de învăţat din acest meci. Mă bucur că am făcut totuşi un rezultat bun. Nu pot să zic că e un rezultat mic sfert de finală la Grand Slam, primul al anului. Aşa că sunt OK”, a spus jucătoarea.

De asemenea, timpul de după meci i-a adus și răspunsul la întrebările în privința cauzelor eșecului. „Serviciul nu m-a ajutat aproape deloc şi faptul că am avut o atitudine negativă nu m-a ajutat aşa de mult”.

Întrebată dacă se va retrage adversara sa, având în vedere că a părăsit în lacrimi conferința de presă după eliminare, Halep a răspuns: „Nu am apucat să văd nimic şi nu am apucat să citesc. Dar nu cred că se va retrage, va mai juca”.

În opinia sportivei românce, câștigătoarea turneului australian va fi japoneza Naomi Osaka. „Cred că Osaka va câştiga titlul. Şi Brady (n.r. – americanca Jennifer Brady) are şansa ei, dar cred că Osaka o să câştige cu experienţa”.

„Eram obişnuită de anul trecut când am stat numai la hotel. Dar într-adevăr, să ai 14 zile în care să nu faci nimic-nimic este dificil. Am vorbit cu mai mulţi sportivi şi toţi au spus că a fost o perioadă dificilă în acele 14 zile. Dar au spus că totuşi trebuie să fim recunoscători că s-a desfăşurat acest Grand Slam, ceea ce nu a fost uşor nici pentru organizatori. La un moment dat a fost lockdown total şi nu am mai putut ieşi din camere … a fost dificil pentru că am început într-o atmosferă şi eu am terminat într-o altă atmosferă. Am înţeles însă că acum vor fi spectatori. Sunt dificile aceste momente, dar nu putem să ne plângem, au fost totuşi condiţii bune. Când am jucat cu spectatori a fost foarte frumos. Am simţit lipsa publicului foarte tare anul trecut”

