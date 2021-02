Ion Țiriac, umilit după eșecul Simonei Halep de la Australian Open. În ce hal a fost jignit

Simona Halep s-a oprit în sferturile de finală de la Australian Open. A pierdut 3-6, 3-6 în fața Serenei Williams. Soțul jucătoarei din SUA a comentat verdictul duelului, aducându-l în discuție pe Ion Țiriac.

În urmă cu câteva săptămâni, Țiriac o sfătuia pe Serena să se retragă din tenis. Marți, americanca a învins-o pe Halep, iar soțul ei, Alexis Ohanian, i-a dat un răspuns aspru afaceristului.

Alexis Ohanian a deschis o dispută cu Ion Țiriac la începutul acestui an, după ce fostul președinte FRT a declarat că jucătoarea americancă ar trebui să se retragă din tenis fiindcă nici vârsta, nici greutatea nu îi mai permit să joace.

Ohanian a reacționat, comentând la o postare cu un articol din presa internațională, care a preluat declarațiile milionarului român.

Good thing no one listens to that racist sexist 🤡 Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0

