Simona Halep a răspuns la cea mai arzătoare întrebare. Se va vaccina anti-covid-19 sau nu?

Simona Halep, câștigătoarea de la Roland Garros și Wimbledon, a vrbit despre subiectul momentului, vaccinarea, și a răspuns la cea mai arăzătoare întrebare: se va vaccina ea împotriva noului coronavirus sau nu?

Într-un interviu acordat Alpha News, Simona Halep a afirmat cu tărie că își va face vaccinul anti-covid și că trebuie să ne vaccinăm.

„Eu mă voi vaccina și consider că trebuie să ne vaccinăm că să avem grijă în primul rând de noi și de cei din jurul nostru pentru că dacă nu ne vaccinăm putem transmite în continuare acest virus. Bineînțeles că este decizia fiecăruia în final, dar cred că e un lucru bun să ascultăm medicii și dacă ei ne spun să ne vaccinăm înseamnă că trebuie să o facem”, a spus Simona Halep pentru sursa citată.

Mai mult, Simona Halep a spus că se aștepta ca la un moment dat să aibă și ea coronavirus, fapt ce s-a și întâmplat. Din fericire însă, simptomele au fost ușoare.

”Am crezut pentru că am știut că o să se răspândească. De la început mi-a fost teamă, din martie, de când a început toată această treabă. M-am ferit cât am putut de mult. M-am izolat atunci când a trebuit să mă izolez, dar n-am vrut. Totuși am forțat un pic să nu trăiesc în teamă pentru că teamă uneori ne încurcă foarte mult și atunci când suntem foarte bine ne poate încurcă. Mi-a fost teamă și când l-am avut pentru că așteptăm de la zi la zi să se întâmple ceva, nu tocmai bine”, a mai dezvăluit jucătoarea de tenis.