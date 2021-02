Simona Halep a băgat frica în adversari, la Australian Open. Ce spun străinii despre sportiva noastră

Simona Halep a câștigat admirația întregii lumi. Sportiva se bucură de succes pe plan profesional, iar la Australian Open este una dintre cele mai de temut adversare. Ce scrie presa străină despre jucătoarea de tenis?

Simona Halep este cu siguranță una dintre cele mai de temut jucătoare de la Australian Open. Jucătoarea noastră se situează pe locul 2 WTA, fiind cap de serie numărul 2. Sportiva urmează să o întâlnească pe Serena Williams, locul 11 WTA și cap de serie numărul 10. Cele două se vor duela în sferturile de finală, marți, de la ora 10:00, la Australian Open.

Simona Halep a fost întrebată de jurnaliștii străini ce părere are despre adversara sa, alături de care urmează să joace. Sportiva s-a arătat a fi extrem de optimistă și încrezătoare, scrie digisport.ro

„Este multă putere. Am urmărit puţin meciul Serenei cu Arina Sabalenka, era o forţă imensă acolo. Dar nu sunt speriată de forţa care este în tenis acum, am experienţă, am jucat de multe ori cu astfel de jucătoare şi le-am bătut pe majoritatea. Sunt încrezătoare cu modul meu de a juca, nu înseamnă prea mult puterea pentru mine”, a spus Simona Halep.