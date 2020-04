Simona Gherghe revine în televiziune. Ce emisiune vrea să prezinte vedeta Antena 1

Simona Gherghe le-a dat anunțul cel mare fanilor săi! Aceasta vrea să revină pe micile ecrane. Ce emisiunea dorește să prezinte fosta moderatoare de la Acces Direct?

Fosta prezetatoare de la Acces Direct revine pe micile ecrane, după o pauză meritată. Aceasta a susținut, în cadrul unui interviu, că îi este foarte dor de public și de interacțiunile cu el, așa că speră ca totul să fie bine din punct de vedere financiar pentru o viitoare producție, după ce criza sanitară se va termina.

Din păcate pentru curioși, aceasta nu a menționat dacă se va întoarce la Acces Direct, emisiune pe care a prezentat-o timp de 9 ani. Deși s-a bucurat de liniște în sânul familiei, i-a fost dor de televiziune și de adrenalila provenită din shw-ul live. Nu se știe cu ce va reveni pe micile ecrane, dar a susținut că va fi un format ales cu mare grijă. Până atunci, însă, continuă să păstreze legătura cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Sper să fie bine și să mai existe bugete pentru producții tv. Sunt mulți oameni care și-au pierdut pâinea și care stau cu grija lunilor ce vor urma. Dar am speranța că, ușor, ușor, lucrurile vor reveni la normal, căci românii iubesc să se uite la televizor. Mi-e dor de televiziune, de adrenalina live-ului, de interacțiunea cu telespectatorii. Când se va termina pandemia asta, am de gând să mă întorc la profesia mea, într-un format pe care îl voi alege cu grijă.Până atunci, mă ocup de platformele mele de social media, Facebook și Instagram, unde am început o serie de interviuri cu oameni celebri, dar și cu specialiști în diverse domenii”

Simona Gherghe (Sursa: Click.ro)