Simona Gherghe și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodată, deoarece Vlad, fiul lor care peste o lună va împlini un an de viață, a făcut primii săi pași.

Simona Gherghe a dat vestea cea mare. Ce se întâmplă în familia ei

S-a întâmplat chiar într-o zi călduroasă de luni, când toată familia a ieșit la soare, în grădină. Vlad este sprijini de mâini de către fosta prezentatoare Acces Direct și iată că face primii pași din viață. Este aproape să-și piardă echilibrul și să cadă, în momentul în care Vlad spune ”lasă-l!”.

”Hai, copăcel”, îi spune Simona, iar Vlad, fericit nevoie mare, calcă legădându-se, aproape să cadă. Simona îl sprijină, dar soțul ei intervine, din nou: ”Dă-i drumul!”

În peisaj mai apare și surioara lui Vlad, care este vizibil emoționantă de marele eveniment din viața frățiorului.

Momentul este filmat de soțul Simonei Gherghe, Răzvan Săndulescu, și urcat de Simona pe pagina de socializare, cu precizările de rigoare: ”Indiferent cum ne simțim, cât de greu ne e, cât de nesiguri suntem, viața merge mai departe! Și va fi așa, atâta vreme cât un băiețel face primii lui pași, cât un bebeluș se naște sau un copil râde cu poftă. Câtă vreme ne putem bucura de un răsărit și-un apus de soare sau de o cină în familie. E Săptămâna Mare, să nu va pierdeți speranța! Viața merge mai departe, prieteni! #statiacasa #timpcufamilia #vladioan #primiiluipasi.”

A renunțat la Acces Direct

Simona Gherghe a ales să nu mai prezinte emisiuneaa Acces Direct, după mai mulți ani. Ea a ales să se dedice vieții de familie.

„Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea”, a spus Simona Gherghe pentru revista Viva.