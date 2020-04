Ce face Simona Gherghe de Paște. Mesaj pentru românii care vor să iasă din casă de Sărbători

Simona Gherghe este izolată de o lună la domiciliu, alături de soț, cei doi copii ai lor și una dintre bunici. Deși proiectele nu mai curg și până și mersul la supermerket implică unele rigori, dat fiind contextul pandemiei, vedeta Antenei 1 trăiește din plin viața de mămică. De altfel, zilele cu multă veselie abia acum urmează, căci vine Paștele. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a transmis un mesaj pentru românii care doresc să iasă din casă de Sărbători.

Simona Gherghe a povestit celor de la Click cum este perioada această pentru ea, cum e izolarea cu doi copii și ce va face de Paște. Fosta prezentatoare ”Acces Direct” a recunoscut că trăiește momente pe care nu le va uita niciodată, dar a văzut și partea plină a paharului. Vedeta Antenei 1 mărturisește că sunt norocoși că au curte și, de când e mai frumos afară, își pot pierde vremea într-un mod plăcut.

Pe de altă parte, Simona subliniază faptul că este greu, dar trece repede la un gând pozitiv, acela că sunt împreună, ceea ce reprezintă partea frumoasă a carantinei. Cât despre copii, ei sunt fericiți pentru că părinții lor nu mai merg la muncă și că nici bunica nu mai pleacă la ea acasă.

Gătim foarte mult, în fiecare zi, pentru noi și pentru copii, două zile le dedic curățeniei in casă, asta pe lângă timpul petrecut cu cei mici. Mă gândeam, zilele trecute, că mi-e dor să mă plictisesc…”, a povestit Simona Gherghe pentru sursa menționată.

„Viața mea s-a schimbat foarte mult. Până să înceapă carantina, mă pregăteam să revin la muncă, Ana începuse de puțin timp grădinița, pentru Vlad aveam bonă care ne ajută, pe lângă mama mea care e cu noi. Ei, totul s-a schimbat de o lună, căci acum stăm acasă, practic nu mai am nicio clipă liberă.

Așadar, gătește mult în această perioadă, dar numai bine, căci vine Paștele. Despre sărbătoare, Simona spune că o vedea altfel: la Bran, alături de bunici, copii și soț. A fost nevoită să schimbe traseul, date fiind condițiile, iar singura opțiune acum este statul acasă. De altfel, vedeta susține că vor fi niște sărbători atipice. Nu vom merge la biserică pentru a lua lumină, vom privi slujba de Înviere de pe canapea și totul este învăluit de dor; tocmai de aceea Simona se concentrează pe gătit și a pregătit deja și meniul de Paște: o friptură de ied, o ciorbă cu multă verdeață, cozonac și ouă.

„Anul trecut, pe vremea asta, eram însărcinată cu Vlad și mi-am promis, atunci, că la următoarele sărbători, vom merge împreună cu bunicii și copiii la o pensiune. Am găsit un loc frumos la Bran, am plătit și avansul, doar că… vom sta acasă. Vor fi niște sărbători atipice. N-o să mergem la biserică să luăm lumină, vom privi slujba de Înviere la televizor și vom aprinde candele în casă, cu gândul la cei din familie pe care nu-i putem vedea… Ne e dor de tataie (tatăl meu), de bunica mea și de părinții soțului meu și abia aștept să putem să-i vizităm din nou”