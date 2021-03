Simona Gherghe, în carantină. Ce veste a dat vedeta de la Antena 1

Simona Gherghe locuiește în Voluntari, iar autoritățile au anunțat carantina în orașul în care ea locuiește, dar și alte trei localități din Ilfov. Din cauza acestei decizii, copiii prezentatoarei nu mai pot merge la grădiniță, motiv pentru care vedeta trece printr-o perioadă destul de dificilă.

Dacă până acum lucrurile mergeau bine, pentru că cei mici erau la grădiniță, acolo unde aveau diverse activități care să îi țină ocupați, acum Simona Gherghe trebuie să se descurce cu copiii acasă. Vedeta a povestit că are momente când se panichează cu privire la situația pandemiei și la măsurile care urmează să vină, în contextul pandemiei.

În plus, vedeta nu are o bonă, iar situația este destul de grea pentru ea și cei doi copii, Ana și Vlad, care nu își mai pot petrece timpul așa cum erau obișnuiți.

Prezentatoarea tv a născut cel de-al doilea copil la vârsta de 41 de ani. Simona Gherghe a declarat că se va opri aici și că nu își mai dorește un al treilea copil, mai ales că a trecut prin tratamente pentru a rămâne gravidă a doua oară.

”La prima sarcină, da, am urmat un tratament de stimulare ovariană. (…) Am rămas însărcinată după mai bine de un an și jumătate de tratament. Și s-a întâmplat când mă hotărâsem să apelez la fertilizarea in vitro…”, a spus Simona Gheorghe.