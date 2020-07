Simona Gherghe, momente traumatizante. Ce a pățit vedeta de la Antena 1

Simona Gherghe a devenit mama pentru prima oară la vârsta de 39 de ani, iar fosta prezentatoare de televiziune s-a luptat cu infertilitatea și a fost chiar la un pas de a apela la fertilizarea in vitro. Astfel, pentru a rămâne însărcinată, vedeta a urmat niște tratamente.

Simona Gherghe, momente traumatizante

Simona Gherghe a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al său la vârsta de 41 de ani, pe cale naturală. De menționat este că vârsta dintre micuța Ana și Vlad este de fix doi ani. Fosta prezentatoare de la Acces DIrect și-a dorit foarte mult să-și întemeieze o familie și să devină mamă.

Astfel, Simona Gherghe a răspuns curiozităților mămicilor ce o urmăresc pe rețelele de socializare și a vorbit deschis despre modul în care a rămas gravidă. Fosta prezentatoare de televiziune a recunoscut că la prima sarcină s-a luptat cu infertilitatea, iar timp de un an și jumătate a urmat un tratament pentru a rămâne însărcinată. De altfel, Simona Gherghe se gândise să apeleze la fertilizarea in vitro, dar când să facă acest pas, a apărut minune în viața ei.

Nu își mai dorește al treilea copil

”La prima sarcină, da, am urmat un tratament de stimulare ovariană. (…) Am rămas însărcinată după mai bine de un an și jumătate de tratament. Și s-a întâmplat când mă hotărâsem să apelez la fertilizarea in vitro…”, a spus Simona Gheorghe.

În ce privește al treilea copil, vedeta nu mai are de gând să își mărească familia, simțind că totul este perfect cu cei doi copii:„Nu! Suntem în formulă completă!’, a spus Simona Gherghe atunci când a fost întrebată dacă își mai dorește să aibă încă un copil.

Ce studii are Simona Gherghe

Simona Gherghe are o experiență impresionantă în televiziune. Recent, fosta prezentatoare a dezvăluit ce studii are, de fapt. Într-un InstaStory aceasta a spus că este licențiată în Litere. „Sunt licențiată în Litere, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”, a scris Simona Gherghe la un InstaStory.