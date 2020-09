Simona Gherghe, primele declarații despre al treilea copil. Vedeta Antenelor își caută bonă

Simona Gherghe a revenit în televiziune, la cârma emisiunii ”Mireasa”. Înainte de a simți din nou fiorii stării de LIVE, a purtat o discuție, în direct, cu Mirela Vaida, la ”Acces Direct”, despre familie, reîntoarcerea la muncă, bonă, dar și un al treilea copil.

Simona Gherghe, interviu despre revenirea pe sticlă și al treilea copil

Simona Gherghe a dat din casă la ”Acces Direct” și a făcut primele dezvăluiri despre concurenții show-ului matrimonial pe care îl va prezenta. Vedeta TV a spus despre aceștia că sunt oameni interesanți, cu povești de viață incredibile, pe care abia așteaptă să îi cunoască mai bine alături de telespectatori.

Printre altele, legat de faptul că a lipsit un an și jumătate din televiziune și că nu mai are de gând să o facă, Gherghe a spus cu certitudine că nu are de gând să devină mamă pentru a treia oară, iar formula de patru în care e acum familia ei este completă.

Prezentatoarea TV își caută bonă: „Sper să găsim o doamnă cumsecade”

În schimb, pentru ca plecarea ei de acasă să funcționeze în parametri normali, vedeta a anunțat cu această ocazie că este în căutare de bonă. Aceasta își dorește să găsească o femeie de încredere, care să devină parte din familia lor.

„Nu mi-am găsit bonă. Mi-e și frică, să zic așa… Caut bonă! Doamne, caut bonă. Sper să fie un om bun, un om cumsecade. Avem niște copii foarte frumoși, sunt cuminți, mai fac și ei năzbâtii. Sper să găsim o doamnă cumsecade care să devina un membru al familiei noastre”, a declarat prezentatoarea TV.

După o binemeritată pauză, în care s-a dedicat celor doi copii ai familiei, Simona Gherghe revine în forță pe micile ecrane, într-un proiect diferit de ceea ce a făcut până acum. Telespectatorii o vor putea urmări la ”Mireasa”, show matrimonial difuzat pe Antena 1, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, și sâmbăta de la ora 13:30.