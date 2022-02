Simona Gherghe are probleme din cauza COVID-19: „Azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate“

Simona Gherghe și-a uimit fanii la auzul veștii că prezentatoarea poartă mască în casă, aceasta confruntându-se cu probleme serioase din cauza virusului. Vedeta a revenit cu noi informații despre starea sa de sănătate: „Azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate“. Mai multe detalii aflați în rândurile de mai jos ale acestui articol.

În urmă cu câteva zile, Simona Gherghe, prezentatoarea de la „Mireasa“, și-a întristat fanii după ce a anunțat în mediul online că s-a infectat cu COVID-19. Astăzi, vedeta a revenit cu noi informații cu privire la starea sa de sănătate, explicând totodată de ce poartă mască în casă.

În prezent, vedeta de televiziune se află în izolare la domiciliu, alături de partenerul ei de viață și de cei doi copii. Simona Gherghe le-a spus fanilor că seara trecută s-a simțit destul de bine, crezând că a scăpat definitiv de virusul care face tot mai multe victime.

Însă, după ce a mers la culcare, prezentatoarea de la Antena 1 a început să se simtă din ce în ce mai rău, revenind simptomele asociate infectării cu noul coronavirus: dureri de gât, tuse, nas înfundat și frisoane.

În ciuda faptului că a traversat o noapte destul de grea, Simona se simte într-o formă destul de bună astăzi și speră că își va reveni de tot cât mai curând.

Prezentatoarea s-a filmat în timp ce purta masca de protecție în casă, fapt care a stârnit, bineînțeles, un val de întrebări din partea internauților.

Simona Gherghe le-a explicat fanilor că în momentul de față doar ea este infectată și speră ca lucrurile să rămână așa. Prin urmare, în încercarea de a-i proteja pe ceilalți membri ai familiei de virusul SARS-CoV-2, moderatoarea a decis să ia anumite măsuri.

„Doar eu sunt infectată și sper să rămân doar eu. Aseară m-am simțit mai bine și am crezut că asta a fost, însă azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate și am dureri puternice de gât, a început un pic și tusea, cam asta e, la mine așa a început, cu durere în gât“, a explicat Simona Gherghe.