Cine este studentul care a contestat legea privind masca de protecție pe stradă. De ce a făcut asta

Curtea Consttituțională a României lua ieri o decizie extrem de importantă, în contextul actualei situații de pandemie. Conform acesteia, obligativitatea măștii de protecție este ilegală și neconstituțională. Decizia venea ca urmare a unei sesizări depuse de un tânăr student la drept, pe numele său Adrian Cristian Secu. Măsura impusă de fostul guvern, condus de Ludovic Orban, în opinia tânărului, era una abuzivă, de aici și decizia de a face contestația.

Pe 15 mai 2020, guvernul, condus la acel moment de Ludovic Orban, emitea o ordonanță prin care se decreta starea de alertă în România. În aceeași lege era prevăzută și obligativitatea de a purta mască în orice spațiu. De atunci măsura a rămas în vigoare, până ieri, pe 15 februarie 2022.

În afară de măsura de obligativitate, existau și măsuri punitive la adresa celor care erau prinși fără masca de protecție. Amenzile stabilite erau extrem de mari, iar cei prinși obligați să le plătească. Ca urmare a acestui fapt, un tânăr student a drept lua decizia de a ataca la Curtea Constituțională măsura impusă în 2020. Tânăru Adrian Cristian Secu și-a justificat decizia, declarând:

„Această sesizare sau analiză profundă asupra Ordonanței de Urgenţă s-a datorat unui poliţist obraznic care m-a amendat când eram singur pe stradă. Eu în respectiva perioada aveam asupra mea declarația pentru circulația pe timpul nopții pentru că m-am dus să îmi iau pastile.

Deci am fost amendat că am fost să îmi iau pastile. Am avut un răgaz în care mi-am dat masca jos. Aşa am simțit nevoia la momentul respectiv. Mai ales că totul era închis, să îmi iau un răgaz să iau o gură de aer. Mi s-a părut un pic deplasat că am fost oprit. Mai ales ascultând şi declaraţiile specialiștilor de la OMS care au sugerat că masca ar trebui purtată în anumite condiţii.”, a spus Adrian Cristian Secu, student la drept, la Sinteza Zilei de la Antena 3.