Două filme celebre ajung pe Netflix în octombrie. Ce seriale noi vor putea fi urmărite în această lună

Netflix anunţă principalele noutăţi ale lunii octombrie, astfel că două seriale vin cu sezoane noi în această lună, dar mai sunt și alte noutăți. Despre ce seriale este vorba.

Două filme celebre ajung pe Netflix în octombrie

Netflix are surprize pentru cinefili. Luna octombrie vine cu niște sezoane noi la seriale renumite. Astfel, cele mai populare titluri care sosesc cu sezoane noi sunt „You” şi „Locke and Key”, dar pe listă mai sunt și alte seriale, precum:

You, sezonul trei – din 15 octombrie

Locke and Key, sezon doi – din 22 octombrie

The Five Juanas – din 6 octombrie

Sexy Beasts, sezon doi – din 7 octombrie

Family Business, sezon trei – din 8 octombrie

Little Things, sezon patru – din 15 octombrie

Misfit – din 16 octombrie

De asemenea, de pe lisa titlurilor licenţiate se mai pot aminti și Mr. Robot cu Rami Malek, Seinfeld, dar şi producţii ca Fight Club, Cast Away, Catch Me If You Can şi A Beautiful Mind.

Cele mai populare seriale de pe Netflix

Afișuri precum Bridgerton, The Witcher și Bird Box încă apar în clasamentul de popularitate al Netflix atunci când vine vorba despre ore vizionate, dar și altele precum Stranger Things.

Top 10 seriale Netflix după numărul total de ore de vizionare din primele 28 de zile:

Bridgerton, sezonul 1 – 625 milioane de ore

Money Heist, partea 4 – 619 milioane de ore

Stranger Things 3 – 582 milioane de ore

The Witcher, sezonul 1 – 541 milioane de ore

13 motive pentru care sezonul 2 – 496 milioane de ore

13 motive pentru care, sezonul 1 – 476 milioane de ore

Tu, sezonul 2 – 457 milioane de ore

Stranger Things 2 – 427 milioane de ore

Money Heist, partea 3 – 426 milioane de ore

Ginny & Georgia, sezonul 1 – 381 milioane de ore

În ce privește filmele, primele 10 filme Netflix după numărul total de ore de vizionare din primele 28 de zile:

Bird Box – 282 milioane de ore

Extracție – 231 milioane de ore

Irlandezul – 215 milioane de ore

Kissing Booth 2 – 209 milioane de ore

6 Subteran – 205 milioane de ore

Spenser confidențial – 197 milioane de ore

Enola Holmes – 190 de milioane de ore

Armata morților – 187 de milioane de ore

Vechea Gardă – 186 de milioane de ore

Murder Mystery – 170 de milioane de ore

Despre Netflix

Netflix este o companie americană, fondată în anul 1997 de Reed Hastings și Marc Randolph. În aprilie 2018, Netflix a avut 125 de milioane de abonați din întreaga lume, chiar și 56.71 milioane în Statele Unite. Recent, Netflix a cumpărat creatorul de jocuri video Night School Studio și a lansat cinci titluri de jocuri mobile pe anumite piețe europene, deoarece se dorește diversificarea surselor de venituri pe fondul intensificării concurenței în spațiul de streaming.