Simina de la Puterea Dragostei, cu ambulanța la spital, înainte de nunta cu Zănoagă. Ce s-a întâmplat

Simina de la Puterea Dragostei a avut parte de mari emoții. Frumoasa brunetă a ajuns la spital chiar înainte de nunta cu tatăl copilului ei. Care este acum starea de sănătate a fostei concurente de la Puterea Dragostei și ce probleme a întâmpinat?

Emoții mari pentru cuplul format din Simina și Zănoagă. Din păcate, chiar înaintea nunții cu alesul inimii sale, a ajuns de urgență la spital. Tânăra este însărcinată în șase luni și jumătate, lucru care a speriat-o extrem de tare atunci când a simțit că starea sa de sănătate nu este una bună.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei susține că a răcit, iar că temperatura sa prea mare a făcut-o să-i fie teamă să nu pățească ceva grav. Din fericire, medicii i-au administrat vitamine, în special Vitamina C, dar și o injecție. Amintim că azi va avea loc unul din cele mai importante evenimente din viața cuplului de la început de drum: cununia civilă.

”Nu știu ce s-a întâmplat! Cred că am răcit, m-am simțit rău, aveam temperatură aproape 39 de grade și mi-a fost teamă să nu pățesc Doamne ferește ceva, mai ales că sunt și gravidă. Am sunat la 112 și am fost luată cu ambulanța și dusă la spital, pentru a se interveni imediat, în caz că situația s-ar fi agravat mai tare. Mi s-au administrat vitamine, în special Vitamina C, am făcut o injecție, și, acum, mă simt mai bine. Azi, va avea loc cel mai important eveniment din viața și trebuie să fiu în plenitudinea forțelor. Voi deveni doamna Zănoagă și sunt foarte fericită că povestea mea de iubire se concretizează în fața Ofițerului Stării Civile”

Simina Loica (Sursa:wowbiz.ro)