Sfârșit de relație pentru un cuplu din casa Puterea Dragostei? A acceptat o întâlnire intimă, deși se iubea cu altcineva

Imaginile incendiare dintre un băiat din cuplu și o concurentă singură au ieșit la iveală! Se anunță sfârșitul unei relații din casa Puterea Dragostei? El a acceptat să petreacă momente intime cu ea în camera roșie, deși avea o iubită.

Iancu se joacă cu focul! Imaginile incendiare în care el și Ella se șicanau și flirtau au fost văzute și de Denisa, iubita sa. În timp ce blondina este departe de platourile de filmare, fratele lui Culiță Sterp petrece din ce în ce mai multe momente frumoase alături de Ella. Deși fosta mare iubire a lui Jador plânge pe la colțuri că îi simte lipsa, în fața camerelor îi oferă toată atenția ei lui Iancu.

După joaca celor doi, Andreea Mantea i-a adus la cunoștință Denisei toate jocurile nefirești ale lor. Blondina a intrat în conexiune directă și a spus lucrurilor pe nume, săturată de ipostazele în care este pusă încontinuu. Dialogul iritant dintre iubiți a început cu: „Ce faci, Iancu?”. Fratele mai mic al lui Culiță, speriat fiind de cele văzute, a încercat să o îndulcească pe tânără: „Bine, iubire!”

„Ți s-a părut că am făcut ceva rău? Ea m-a pișcat și după s-a întâmplat tot. Azi n-am făcut nimic exagerat, în prima zi recunosc. Azi n-aveam ce face, ne plictiseam și s-a întâmplat așa”

Iancu

„Tu chiar nu-ți dai seama când faci ceva greșit. Tu chiar mă crezi cum…? Mie mi se pare că dacă dai curs la lucrurile astea, chiar îți plac. Rămâi acolo și cunoaște-o mai bine. Tu ar trebui să fii ferm, de fiecare dată când îți spune ceva să nu o jignești sau să fii exagerat, dar să-i spui cum stau treburile. Tu ești într-o relație cu mine și o iei pe ea în brațe?”

Denisa

„Fată eu sunt singură. Totul a pornit de la o conversație cu Manuela, chiar am zis că mi-a plăcut de el, după am mers înc amera roșie. El chiar nu pare a fi într-o relație, după toate acțiunile lui. Noi am avut ceva înainte, a fost ceva neterminat”

Ella