Silviu Prigoană a desființat-o pe Adriana Bahmuțeanu. Ce se întâmplă acum între cei doi

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au revenit în atenția mass-media. Chiar dacă nu mai formează un cuplu de ceva timp, cei doi foști soți sunt, din nou, la cuțite, după ce omul de afaceri a atacat-o fără milă pe fosta lui soție. Ce se întâmplă acum între cei doi.

Un nou conflict a izbucnit între două dintre cele mai controversate vedete din România. Tribunalul îi obligă pe Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană să petreacă împreună zilele de naștere și aniversările copiiilor, lucru care l-a înfuriat pe fostul soț al brunetei.

Celebrul afacerist nu s-a putut abține și a răbufnit la adresa fostei vedete de la Antena Stars, cu care nu vrea să mai aibă nicio legătură. Silviu Prigoană a adus o serie de insulte la adresa mamei băieților ei. De asemenea, Prigoană i-a făcut plângere penală lui Bahmu, spunând că diva nu i-a plătit pensie alimentară de doi ani de zile:

Când au fost la ea i-a îndopat cu chipsuri. Eu îi pun pe cântar când se întorc de la ea. Ultima dată a vomitat două zile și a avut diaree. Nu poți să-i dai unui copil să mănânce trei pizza. A mâncat Eduard 17 mititei. În casa asta nu se discută nimic de mama lor. N-o s-o iert că a denigrat copiii! S-a țepuit, a încercat sa se pună tutore pe acțiunile copiilor”, a declarat Silviu Prigoană în cadrul emisiunii „Xtra Night Show.

Silviu Prigoană se ocupă foarte tare de educația și buna creștere a copiilor săi. Afaceristul este foarte implicat în rutina lor zilnică și este foarte atașat de băieții lui, fiind un părinte responsabil:

„Copiii mei s-au apucat singuri să învețe japoneză și chineză. Am încercat, fiind diferență de aproape 4 ani între ei, să stea mai mult separat și să fie fiecare cu gașca lui. Ne-a prins pandemia aici pe toți. Am renunțat la tot personalul pentru că asta a fost voința tatălui meu. Eu am fost mamă, tată, bucătăreasă, spălătoareasă. A fost foarte complicat în perioada respectivă. Șase luni nu am avut nimic, nici menajeră.

A fost totuși o perioadă fructuoasă din punctul de vedere al relaționării dintre copii și bunic, dintre mine și tata, dintre mine și copiii. Au stat la mama lor vreo doi ani și jumătate, timp în care ne-am văzut sporadic. Am gătit ciorbă, supă, fripturi. Trebuia să fac mâncare gătită la copii. Trebuia să mă orientez înspre regimul lui alimentar, pentru că el nu are voie să mănânce supracaloric”, a completat Silviu Prigoană la Antena Stars.