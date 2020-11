Și-a măturat banii pe Facebook LIVE și l-a săltat Poliția Română. Cine era bărbatul, de fapt

Uu bărbat s-a distrat maxim postând pe rețelele de socializare un video în care apărea dând cu mătura prin casa plină cu bani și strângând bancnotele cu fărăașul. Poliția s-a autosesizat și l-a ridicat pe bărbat, care are probleme grave cu legea, după cum informează Poliția Română pe site-ul propriu.

S-a distra de minune. S-a filmat cum mătura banii de pe jos prin casă și a fost săltat de mascați. A primit și un mandat de 30 de zile

Un bărbat s-a filmat în timp ce mătura o grămadă de banii pe jos prin casă și îi strângea cu fărașul. În filmuleț, bărbatul, plin de umor, se plângea că soția l-a părăsit și i-a lăsat casa plină de mizerie.

”Extraordinar. Am rămas singur și numai mizerie am, de când a plecat nevasta-mea de acasă. Am nevoie de o bonă, nu mai suport, nu mai suport mizeria asta, nu mai suport”, striga bărbatul isteric în filmulețul video vrând să arate internetului câți bani are el.

Bărbatul era un proxenet care a traficat zeci de femei

Câți bani are el a fost curioasă și poliția, care a făcut niște cercetări, astfel că actorul plin de haz a fost ridicat și reținut pentru 24 de ore. El este acum cercetat pentru pentru trafic de minori, proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani.

În plus, odată prezentat în fața judecătorilor, actorul de ocazie a primit și mandat de 30 de zile. De asemenea, investigația continuă.

Și postarea poliției Române a fost funny

”ANUNȚ important din partea #PolițieiRomâne:

Perioada de Z-FRIDAY s-a prelungit!

Pentru cei care au astfel de ”mizerie” în casă și au preocupări infracționale-îi rugăm să ne semnaleze.

Asigurăm intervenție rapidă și eficientă … 100%.

P.S.: Bărbatul din imagini a fost reținut 24 de ore, pentru trafic de minori, proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani.

Update – În această seară, în urma prezentării la instanța de judecată, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate”, este anunțul poliției Române pe propria pagină de Facebook.

Două persoane arestate în dosarul de proxenetism

Alături de bărbatul care a făcut frumoasa scenetă pe internet, în același dosar, a mai fost reținut un bărbat. ”Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – B.T. Gorj, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au efectuat cercetări într-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălare de bani. Doi bărbați au fost reținuți. La data de 19 noiembrie a.c., a fost depistat, pe un aeroport din București, un bărbat, de 30 de ani, din județul Gorj, în timp ce ar fi încercat să părăsească teritoriul țării, cu destinația Dubai.

De asemenea, în cursul zilei de ieri, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare, în județul Gorj. În urma activităților, au fost indisponibilizate 12 telefoane mobile, carduri bancare, înscrisuri privind transferuri monetare din străinătate, precum şi 6.900 de euro”, informează Poliția Română.

Câți bani a făcut gruparea în cinci ani

Bărbatul din imagini, din 2015 până în prezent, ajutat de alte persoane, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei pentru nu mai puțin de 15 tinere, în țări precum Germania, Austria şi Elveția.

Din activitatea infracțională, măturătorul de ocazie ar fi beneficiat de aproximativ 500.000 de euro. O parte din această sumă ar fi fost spălată prin intermediul unei societăţi comerciale achiziționată de ”măturătorul părăsit de nevastă” în acest scop.