Drama secretă a lui Ștefan Bănică Jr. A murit și asta e singura imagine dureroasă care îi amintește de el

Ștefan Bănică Jr. a fost greu încercat de soartă, deși din afară pare că are o viață perfectă. Care este drama pe care nu mulți o știu? Artistul nu a putut să-și mai revină după ce a pierdut una din cele mai dragi persoane din viața lui? Din păcate, mai are doar o singură fotografie care să-i aline dorul.

Ștefan Bănică Jr are parte de o viață de poveste. Acesta a trăit pe scenă, a cântat alături de părintelui lui drag, a avut parte de iubirea și sprijinul celor care l-au făcut, acum e împlinit și are trei copii frumoși și sănătoși și o soție care-l iubește. Cu toate că pare că a avut o viață lipsită de griji, nu a fost așa. De toate aceste lucruri pe care a reușit să le strângă până acum nu se poate bucura alături de cele mai dragi persoane din viața lui – tatăl și fratele. Cei doi au murit, iar Ștefan Bănică Jr. a rămas să ducă numele mai departe și să se mândrească cu talentul moștenit.

Alexandru Silviu Bănică a fost rodul iubirii dintre Ștefan Bănică senior și femeia alături de care și-a refăcut viața după Sanda Lițeanu. Între cei doi frați vitregi era o diferență de opt ani, dar asta nu se vedea deloc, pentru că aveau o relație specială și erau foarte apropiați. Din păcate, soarta a fost cruntă. Alexandru a murit în anul 2001 la doar 25 de ani în urma unui accident rutier. Cei doi frați au o singură fotografie împreună, dar asta e suficient ca juratul de la X Factor să-l simtă aproape, mai cu seamă că nu l-a uitat niciodată și îl vizitează ori de câte ori are ocazia la cimitirul Reînvierea, acolo unde-și doarme somnul de veci și tatăl lor. Pentru a-i onora prezența chiar și scurtă în viața sa, artistul și-a numit cel de-al doilea fiu Alexandru.

„Tata era un tip care iubea viata si asta se simtea cel mai tare la el. Era un bonviveur, dar stia sa-si ascunda necazurile, atunci cand apareau. De multe ori, viata lui n-a fost tocmai roz. I-a murit a doua nevasta, i-a murit mama si apoi fratele. In doar cativa ani, familia lui a fost decimata. A avut trei infarcte. Care au venit, in mod clar, din faptul ca meseria asta a noastra nu-i o meserie de stat pe bara. Actoria e o meserie care consuma si-n care el n-a trisat niciodata. Asa ca problemele lui de sanatate au fost tributul pe care l-a platit pentru eforturile pe care le facea, pentru credinta pe care a avut-o in profesie”

Ștefan Bănică Jr.