Shurubel, doar în prosop la Vorbește Lumea. Anunțul făcut de partenerul Adelei Popescu FOTO

Shurubel a apărut doar în prosop la „Vorbește Lumea”! Co-prezentatorul Adelei Popescu a făcut un anunț extrem de important pentru fanii emisiunii matinale de la Pro TV, difuzată de luni până vineri de la 10.30 la 13.00. Vedeta a explicat de ce a ales să se îmbrace așa și când revine fizic în platoul matinalului. Imaginile sunt savuroase!

Ediția de miercuri, 22 septembrie, a emisiunii „Vorbește Lumea” a fost plină de surprize și momente amuzante. Totul a început cu revenirea în platou a prezentatoarei TV, Adela Popescu. Vedeta și-a făcut intrarea cu un fel de acrobație, a făcut o roată din picioare. Apoi a urmat faza în care Horia Brenciu i-a trântit un tort blondinei în față. După care a venit rândul lui Shurubel să surprindă pe toată lumea!

Andrei Lăcătuș, aka Shurubel, a intrat în direct cu Adela și Bogdan Ciudoiu fără haine, ci doar cu un prosop înfășurat în jurul corpului. Pe cap avea tot un prosop, în formă de turban, pentru a le demonstra colegilor și telespectatorilor că nu stă degeaba în izolare. Shurubel s-a infectat cu noul coronavirus și mai are de stat acasă.

La vederea colegului lor, cei doi moderatori din platoul emisiunii au început să râdă copios. Ce-i drept, nu în fiecare zi îl vezi pe Shurubel doar în prosop. În scurta convorbire online, Shurubel a dezvăluit ce activități are de când stă acasă. Mai nou, a descoperit că trebuie să aibă grijă de tenul său. (Vezi FOTO în GALERIE).

„Măi, cum să vă explic…După atâta timp de stat în casă, ajungi să realizezi că este foarte important să ai grijă de tine și de tenul tău și de pielea ta. Și, uitându-mă foarte mult la pori, mi-am dat seama că mi-am periclitat foarte mult tenul. Cred că am căutat printre cremele soției mele și am găsit o grămadă. Am găsit foarte multe lucruri bune. Pot să mă dau cu această cremă pentru față. Nu știu exact cum se face, dar bănuiesc că trebuie să ai grijă de pori, să ți se deschidă foarte mult porii.”, a precizat Shurubel în direct, în timp ce se dădea cu cremă, spre amuzamentul colegilor săi, Adela Popescu și Bogdan Ciudoiu.

„Cum să te dai cu cremă pe față, când tu ai pe 90% pădure acolo. Foarte multă zonă este împădurită, e greu.”, a fost reacția omului de radio Bogdan Ciudoiu.

„Pentru partea de jos am găsit un ulei de rubarbă. Foarte mulți bărbați sunt interesați, în ultima vreme, de hidratarea porilor lor.”, a continuat Shurubel, care s-a prefăcut că nu aude remarca bunului său coleg.