Sfaturi utile dacă îți cumperi o mașină uzată. 5 lucruri necesare pe care trebuie să le ai în vedere

De mult nu a mai existat un moment mai prielnic pentru a cumpăra o mașină uzată, reprezentanțele scoțând la vânzare astăzi mai multe vehicule folosite decât mașini noi. Cum achiziționarea de mașini second hand prezintă câteva avantaje considerabile, ne-am gândit să-ți oferim câteva sfaturi utile cu privire la lucrurile pe care trebuie să le ai în vedere atunci când alegi o astfel de mașină. Mai multe detalii, în continuare.

Sfaturi utile dacă îți cumperi o mașină uzată

Întrucât sunt destul de costisitoare și își pierd rapid din valoare, mulți români preferă să achiziționeze mașini second hand în detrimentul celor noi. În prezent, pe piață există mai multe mașini „la mâna a doua“ în vânzare decât noi, iar dacă știi să cauți și să alegi, poți prinde oferte grozave la vehicule relativ noi, cu un kilometraj relativ scăzut.

După cum aminteam și în rândurile de debut ale articolului, achiziționarea unei mașini folosite prezintă mai multe avantaje, în special pentru portofelul tău.

Prin urmare, dacă intenționezi să cumperi o astfel de mașină, este important să știi care este cel mai bun mod în care poți face asta, dar și de ce este necesar să comanzi un raport VIN și un istoric vehicul, indiferent de modelul mașinii sau de vechimea acesteia.

5 lucruri pe care trebuie să le ai în vedere

În cele ce urmează, îți vom oferi 5 sfaturi utile pe care ar fi bine să le iei în considerare, având rolul de a te ghida în acest proces.

1. Folosește puterea internetului

Înainte de a începe căutarea propriu-zisă, ar fi bine să cauți pe net informații despre fiecare dealer de mașini second hand. Cu siguranță nu-ți sunt străine poveștile „de groază“ spuse de persoane care au cumpărat mașini uzate de la dealeri auto mai puțin reputați. În astfel de situații, internetul devine aliatul tău prețios. Te sfătuim să parcurgi lista și să te asiguri că fiecare dealer are un site web.

Totodată, pentru a obține și mai multe informații, poți utiliza site-uri web de recenzii precum cele operate de Google sau de Yahoo.

2. Documentează-te bine

Înainte de a cumpăra o mașină la mâna a doua, fă-ți temele! Informează-te cu privire la fiecare marcă și model de pe piață și vezi ce ți se potrivește. Fiecare producător auto are un site web unde vei găsi informații prețioase despre modelele și echipamentele sale, inclusiv tipul de motor, kilometrajul estimat, prețul de vânzare cu amănuntul sugerat de producător, dimensiuni și caracteristicile interioare și exterioare.

3. Cunoaște diferența dintre folosit și pre-deținut

O mașină care a avut un proprietar anterior se numește o mașină uzată. Pentru a fi considerată folosită, o mașină trebuie să treacă printr-o serie strică de teste, pentru a-i fi asigurată fiabilitatea de către mecanici instruiți de la reprezentanță. Important de precizat că majoritatea dealerilor care oferă vehicule second-hand furnizează și un raport VIN, care include informații esențiale despre proprietatea anterioară a mașini.

4. Fă-i un Test Drive

Înainte de a pune banii pe masă pentru orice vehicul second hand, insistă să-l poți lua pentru un test de conducere. Mai mult, dacă ai vreun prieten sau vreo cunoștință care este mecanic sau are experiență în domeniu, roagă-l/roag-o să meargă cu tine la plimbare. Vei ști că există o problemă în momentul în care dealerul este reticent în a te lăsa să faci un test drive.

5. Alege cu atenție dealerul

După cum menționam și mai sus, dealerii de mașini second hand nu sunt nici ei egali. De regulă, cei mai buni dintre aceștia au o relație de franciză cu un mare producător de automobile, ocupându-se și de vânzarea de mașini noi. În plus, ei au un site web și o istorie lungă în afacerile cu mașini second hand, reputația lor fiind de integritate și de tratare corectă.