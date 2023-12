Sfântul Vasile 2024, tradiții și obiceiuri. Ce trebuie să faci în această zi

Pe 1 ianuarie, creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Vasile 2024, iar de această zi sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri. Se spune că cine doarme mult de Sf. Vasile, va fi tot anul leneș și obosit. 1 ianuarie este zi liberă pentru români și 600.000 dinte aceștia își sărbătoresc onomastica.

Cine a fost Sfântul Vasile

Sfântul Vasile cel Mare a fost un călugăr și episcop care a trăit în secolul al IV-lea d.Hr. El este recunoscut ca unul dintre Părinții care au apărat doctrinele Trinității și a Întrupării și au lucrat în folosul săracilor.

Este venerat ca sfânt atât de Biserica Catolică Romană, cât și de Biserica Ortodoxă Răsăriteană. Vasile este uneori numit „părintele monahismului comunitar” pentru că a înființat o comunitate creștină (atât bărbați, cât și femei) dedicată unor scopuri comune, cum ar fi urmărirea Evangheliei și ajutorarea săracilor și nevoiașilor.

Sfântul Vasile a crescut ca un copil destul de bolnăvicios, dar a primit o educație bună în Cezareea, Antiohia, Constantinopol și Atena.

După studii, s-a întors la Cezareea, unde, după câteva tragedii personale, a adoptat un stil de viață ascetic și a înființat o mănăstire unde a încurajat alți călugări să se dedice muncii, rugăciunii, citirii Bibliei și faptelor bune.

În cele din urmă, Vasile s-a alăturat episcopului din Cezareea în lupta împotriva arianismului, o erezie care îl nega pe Hristos. Când episcopul a murit, Vasile a fost ales noul episcop.

Datorită experienței sale personale cu Evanghelia și personalității sale puternice, Sfântul Vasile a fost persoana potrivită să lupte împotriva arianismului.

De asemenea, el s-a angajat să urmeze înțelepciunea lui Dumnezeu în locul înțelepciunii oamenilor.

Era cunoscut ca un om generos și plin de compasiune care își oferea mult timp și resurse pentru a avea grijă de săraci, cei în durere și cei prinși în păcate precum prostituția sau furtul.

În apropierea Cezareei, a construit o combinație de adăpost pentru săraci, azil și spital, pe care prietenul său din viață, Grigorie de Nazianz, l-a comparat cu „cele șapte minuni ale lumii antice”.

Scrierile lui Vasile care sunt încă disponibile includ multe dintre predicile sale, peste 300 de scrisori și diverse tratate despre morală și monahism.

Sfântul Vasile 2024, tradiții și obiceiuri

Pe 1 ianuarie, în ziua dedicată sărbătoririi Sfântului Vasile cel Mare, tradițiile adânc înrădăcinate dau naștere multor obiceiuri.

Sfântul Vasile este venerat ca apărător al creștinilor și „păzitor de duhuri rele”, astfel că ziua de astăzi este una în care se respectă anumite tradiții care alungă spiritele malefice.

În această zi se toarnă bin pe masă, se sparge un pahar alb și se dă de pomană oamenilor săraci. Toate aceste lucruri sunt menite să aducă noroc în anul care tocmai a sosit.

Un alt obicei implică ștersul feței cu un prosop în care este așezat un ban de aur sau de argint după spălare, ca o modalitate de a asigura sănătate și curățenie pe tot parcursul anului.

Din popor se spune că cei care dorm mult în ziua Sfântului Vasile risca să fie leneși pe tot parcursul anului.

Prima persoană care pășește în casă în prima zi a anului trebuie să fie un bărbat ca să ai noroc. El ar trebui să fie brunet și înalt pentru belșug și sănătate.

Se spune că în această zi ar trebui să pui mâna pe uneltele de lucru pentru spor la muncă. Tot astăzi se bea vin pentru ca să fii roșu în obraji și sănătos tot anul.

De altfel, vremea de pe 1 ianuarie prevestește întregul an. Dacă este o zi cu vânt, urmează un an dificil, însă dacă e senin și soare se anunță un an roditor și plin de reușite.

Ce se face pe 1 ianuarie

De 1 ianuarie, copiii merg la colindat cu sorcova iar în zonele rurale se obișnuiește să se fac zgomote pentru a alunga duhurile rele.

Fetele nemăritate construiesc punți din crenguțe de măr dulce, simbolizând soarta lor în căsătorie.

În ajun de Sfântul Vasile se merge cu Capra sau plugușorul. Copiii merg pe la case și le urează oamenilor sănătate, prosperitate și bani în anul care vine.

În prima zi din an se spune că e bine să fierbi un cap de porc pentru noroc și un an bogat. Prima zi din noul an este ideală pentru a te înnoi. Poartă haine noi și pune-ți dorințe ca să îți meargă bine tot anul.

Credința populară spune că Sfântul Vasile s-a rugat la Dumnezeu să îi dea o zi, așa că i-a dat-o pe prima din an. Sfântul a legat o crenguță de busuioc de un clopoțel și i-a urat lui Dumnezeu lucruri bune, așa că de aici vine tradiția urărilor de Anul Nou.

Tot astăzi, sute de mii de români își sărbătoresc ziua de nume.