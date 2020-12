Ce face Șerban Huidu pentru averea de milioane. Cum vrea să câștige moșia de lângă București

S-a aflat ce face Șerban Huidu pentru averea de milioane, respectiv cum plănuiește să câștige moșia situată lângă București. Prezentatorul TV și fratele lui se luptă în instanță pentru o proprietate pierdută pe vremea comuniștilor de familia lor.

Șerban Huidu a început demersul pentru recuperarea unei proprietăți confiscată de comuniști de la familia lor. Milioane de lei sunt în joc

S-a aflat cum vrea Șerban Huidu și Vlad Huidu să recupereze moștenirea de milioane de euro confiscată de comuniști familiei lor în urmă cu mulți ani. În primăvara acestui an, cei doi au început în instanță o luptă acerbă pentru revendicarea proprietății care este situată la Însurăței.

Celebrul Cârcotaș și fratele lui, Vlad, soțul cântăreței Giulia, și-au reunit la începutul anului pentru a recupera o proprietate de mult pierdută de familia lor. Șerban și Vlad Huidu, care l-a împuternicit pe tatăl lor, au dat în judecată autoritățile din localitatea Însurăței, Brăila, ca să obțină dreptul de proprietate pentru ”moșia” respectivă.

Cei doi frați s-au adresat instanței

Șerban și Vlad Huidu au făcut cererea în instanță, conform celebrei legi 10/2001, coroborată cu legea 165/2013, ambele făcând referire la modul de retrocedare sau despăgubire în cazul unor proprietăți preluate abuziv pe vremea comuniștilor.

Pârâții în acest proces sunt Comisia Locală de aplicare a Legii Fondului Funciar Însurăței și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Brăila. Potrivit legii, în cazul în care proprietățile care fac obiectul retrocedrii au fost înstrăinate, titularul va trebui să-l compenseze pe deținătorul de drept al acestuia.

Inițial, frații Huidu solicitaseră o suprafață mai mare

De asemenea, atunci când au deschis acțiunea în instanță, frații Șerba și Vlad Hudiu au revendicat o suprafață de 40 de hectare.

”Prin cererea înregistrată la Judecătoria B_ sub nr.XXXXXXXXXXXXXX reclamanții H Ș_ S și H V C__ au chemat în judecată pe pârâtele C__ L_ de Aplicarea L F F__ Însurăței și C__ Judeteană p_ s _ d de P __ Privată asupra Terenurilor B_ p_ ca, prin hotărârea care se va pronunța să se dispună obligarea pârâtelor la punerea în posesie asupra 40 ha teren, luat abuziv de către statul român din patrimoniul defunctului M Ș _, să se constate că pârâtele refuză să îi pună în posesie, p_ diferența de teren de la 10 hectare la 50 hectare , conform L 18/1991 completată prin Legea nr.1/2000”, se arată într-un document, potrivit cancan.ro.

Cei doi și-au scăzut pretențiile

După asta, prezentatorul TV și fratele său ar fi reevaluat ”moșia” de la Însurăței și, la termenul din vară al procesului, și-au schimbat ”pretențiile”. Solicită o suprafață mult mai mică de teren, doar 9 hectare.