Șeful SRI a primit o lovitură de proporții. Câți bani a pierdut anual: decizie definitivă

Șeful SRI, Eduard Hellvig, a primit o lovitură de proporții. Salariul său este în cădere liberă de la guvernarea PSD încoace, cel puțin asta reiese din datele făcute publice chiar de acesta.

Hellvig a fost propus de către președintele României, pe 19 februarie 2015, la conducerea Serviciului Român de Informații, urmând ca pe data de 3 martie 2015 să preia funcția. Un an mai târziu, șeful SRI avea un salariu de 15.190 de lei/lună, iar anual ajungea să câștige 182.282 de lei. În 2019, leafa sa a scăzut la 12.776 de lei/lună, adică 153,312 de lei pe an. Potrivit Bugetul.ro, salariul anual al lui Eduard Hellvig a scăzut cu aproximativ 6.000 de euro în patru ani. De altfel, conform declarațiilor de avere ale șefului SRI, salariul său este în cădere liberă din 2017 și până acum.

Mai exact, declarație din 2016, aferentă pentru anul numirii sale în funcție, din martie și până în luna decembrie, arată că Hellvig a câștigat suma de 96.710 de lei. Un an mai târziu, acesta a declarat un salariu anual de 182.284 de lei, ceea ce înseamnă că a încasat 15.190 de lei/lună. În declarația din anul 2018, venitul anual de la SRI i-a scăzut considerabil, ajungând la 159.095 de lei – 13.257 de lei/lună, leafa, practic, scăzându-i în primul an în care PSD, condus de Liviu Dragnea, a preluat guvernarea în 2017. Din acel moment, salariul său a tot început să scadă, ajungând în 2019 la 156.126 de lei pe an – 13.010 de lei pe lună.

Credit de 150.000 de euro în 2019

Tot în 2019, Hellvig a contractat un credit de 730.000 de lei, peste 150.000 de euro de la Banca Transilvania. Șeful SRI deține două terenuri în coproprietate cu soția, Andreea Hellvig, cu care are și o fiică, în Tunari, pe care le-a cumpărat în anul 2017. Cele două terenuri măsoară 3.781 mp. Acesta are în conturi 95.000 de lei și 16.654,28 de euro și mai deține bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 34.000 de lei.