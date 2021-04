Șefa Secției Clinice Cardiologie din Sibiu a fost răpusă de Covid-19. Medicul urma să primească o nouă șansă la viață

Un nou medic a pierdut lupta cu viața, în urma infecției cu virusul nemilos. Gabriela Eminovici era șefa Secției Clinice Cardiologie 1 din Sibiu, un medic cardiolog exceptional, la adresa căreia toți colegii au doar cuvinte de apreciere. La scurt timp după contactarea virusului, starea de sănătate a medicului s-a agravat, fiind dus de urgență într-o secție ATI. Din păcate, în urmă cu puțin timp, colegii săi au anunțat cu regret trecerea la cele veșnice.

Cardiologul Gabriela Eminovici a fost internată pe data de 20 aprilie cu Covid-19, iar la câteva zile, starea s-a agravat, medicii fiind obligați să o transfere în modularul ATI Covid. Chiar dacă organismul femeii era extrem de slăbit de boală, familia a depus toate eforturile pentru a o salva, căutând soluții, inclusiv în străinătate.

În cele din urmă, tratamentul care ar fi putut să o salveze era oferit în Germania, însă transportul cu aeronavă specială costa 40.000 de euro, sumă pe care familia începuse să o strângă. Din păcate, lupta cu viața a fost una grea, iar medicul Gabriela Eminovici s-a predate în fața morții neiertătoare.

Colegii ei au anunțat nefericita veste, descriind-o ca fiind un medic dedicat și implicat, care a luptat până în ultima clipă pentru pacienții săi.

Un medic chirurg din București și-a expus public experiența sa după ce a trecut prin infecția cu Covid-19, deși era infectat. Din fericire, imunizarea l-a ajutat să treacă mai ușor prin boală, motiv pentru care îi sfătuiește pe toți oamenii să se vaccineze.

„La 2 luni după ce m-am vaccinat cu serul produs de PfizerBioNTech, m-am infectat cu virusul SARS-CoV2. Am ales să mă vaccinez ca să îmi protejez mai mult familia și m-a ferit să nu fac o formă severă.

Precum au arătat și studiile, vaccinul nu ne protejează neapărat împotriva infectării, dar mai degrabă ne protejează să nu facem o formă severă a bolii.

Într-o dimineață m-am trezit cu o durere de cap și în aceeași zi nu am mai simțit același gust al cafelei. Am zis să fac un test rapid de antigen, iar rezultatul a fost pozitiv. Am intrat în carantină 14 zile, izolându-mă de familie. Am luat decizia asta ca să fie bine pentru ei, dar a fost dificil să îmi văd soția și băiețelul de un an doar pe telefon. Nu se compară.

Doar 3 zile au durat simptomele în care am avut dureri de cap și nu am avut gust și miros. În a șaptea zi am făcut un test COVID-19 și a ieșit negativ. După cele 14 zile necesare, am ieșit din izolare, iar în dimineața următoare mi-am început activitatea la centrul de vaccinare.

Am zis să încerc să ajut cât pot, să pun umăr la umăr, să treacă această perioadă grea, plină de încercări”, a dezvăluit dr. Vlad Braga, pe platforma RoVaccinare.