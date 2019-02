Șefa instanței supreme ne sperie cu adevăratele consecințe ale OUG 7, emisă de Toader

Toader a făcut un pas înapoi de la adoptarea ordonanței de urgență cu modificările din justiție. Gestul este însă doar o formă de praf în ochi, iar președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție ne arată adevăratele consecințele ale actului aprobat de guvern.

Luni seară, Tudorel Toader a anunțat că nu va exista sub nicio formă o abrogare integrală a ordonanței de urgență pe legile justiției. Indiferent cât de mare va fi numărul de proteste din partea magistraților, Toader are suportul și presiunea din partea PSD-ului. Din acest motiv, era improbabil de la început să dea înapoi pe vreun subiect. Până și anularea articolului 54, referitor la posibilitatea judecătorilor de a fi numiți la conducerea parchetelor pare un compromis major din partea ministrului.

„Majoritatea propunerilor de modificare au venit chiar de la sistem, de la CSM. Dacă abrogăm ordonanța toată, abrogăm și soluția care spune că admiterea la INM se face anul ăsta, 2019, după regulile care au funcționat până anul trecut. Vrea lumea așa ceva? Că președinta CSM zicea azi că dacă organizăm în patru ani avem deficit de personal și mai mare decât avem astăzi. (…) Abrogarea integrală, a spus și doamna prim-ministru, nu va exista. Abrogarea acelor soluții despre care am vorbit, inclusiv articolul 54”, a declarat Tudorel Toader, luni seară, la România TV.

Problema este însă alta, iar aceea a fost detaliat într-o intervenție la Antena 3 din partea domnei Critina Tarcea. Ea este președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, cea mai înaltă instanță din țara noastră. În opinia domniei sale, modul în care s-au făcut modificările în justiție are mari șanse să ducă la o repetare a situației cu completurile ilegale de cinci judecători, care au dus la anularea mai multor procese. Motivul este unul cât se poate de simplu. Ordonanța pentru modificarea legilor justiției schimbă din nou reglementările privind completurile de 5 judecători de la instanța supremă, ceea ce va duce la noi probleme.

„Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat am folosit o sintagmă, și anume că sper ca epopeea completurilor de cinci să se fi sfârșit aici. Nu mai sper acum pentru că, așa cum am citat din OUG 7/2019, nimeni nu mai are voie să aprobe hotărâri prin care să dispună altceva decât dispune legea. Ori, dacă vă uitați în lege, nu o să vedeți nicăieri modul cum se face tragerea la sorți. Deci dacă nu se va interveni printr-o modificare legislativă urgentă, vom avea aceleași probleme cu completurile de cinci pentru că, potrivit ordonanței, nici măcar CSM-ul nu mai poate stabili aceste reguli”, a declarat Tarcea, potrivit Mediafax.