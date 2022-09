Secretul uimitor al frumuseții Monicăi Bârlădeanu. Câte grade sunt în dormitorul ei

Monica Bârlădeanu este una dintre cele mai frumoase actrițe din România și nu de puține ori a fost întrebată care este secretul ei. La vârsta de 43 de ani, actrița că nu s-a bazat neapărat pe genele moștenite de la mama ei, ci are un ritual de întreținere bine pus la punct, de la care nu face rabat. Ce a dezvăluit Monica Bârlădeanu.

Secretul uimitor al frumuseții Monicăi Bârlădeanu

Monica Bârlădeanu are, la aproape 44 de ani, vârstă pe care o va împlini în decembrie, un ten perfect. Actrița recunoaște însă că întreținerea tenului reprezintă pentru ea pasiunea absolută. Are și un anumit secret căruia îi atribuie mare parte din reușita ei în ce privește menținerea unei pieli perfecte, și anume, faptul că preferă frigul și nu are nicio problemă să doarmă când în dormitor sunt 17 grade.

„Aprilia, managera mea, știe și îmi tot zice că reușesc să mă mențin așa pentru că dorm la 17 grade. Dorm în frig. Eu nu am nicio problemă să dorm în frig, sunt pe aer condiționat, pe frig, îmi place pe rece, să fie cât mai rece. Dincolo de asta, îngrijirea pielii pentru mine este pasiunea absolută. Mă pasionează tot ce nu implică intervenții, pentru că dacă intervii modifici trăsături. Dacă ai modificat trăsături e o problemă. Dar tot ce înseamnă stimulare, potențare a trăsăturilor pe care tu le ai deja, la asta sunt cel mai deschis om. Mă documentez, mă duc fac stimulări, lasere și așa mai departe”, a dezvăluit Monica Bârlădeanu pentru EGO.ro.

A moștenit pasiunea pentru întreținerea tenului de la mama ei

Monica Bârlădeanu se declară pasionată de tot ce înseamnă produsele dermato-cosmetice și tratamente revoluționare de la cabinetele de estetică. Actrița nu este însă adepta operațiilor estetice și susține că, cel puțin la nivelul feței, nu va interveni cu bisturiul.

„Cei care nu știu, deși sunt sigură că cititoarele voastre sunt super informate, laserele creează niște microleziuni, deci foarte-foarte mici, și aceste microleziuni stimulează colagenul, producția de colagen. În felul acesta ai o producție de colagen reală, palpabilă, vizibilă, din interior. Intrăm în anotimpul în care stimulările astea sunt foarte bine venite pentru că nu le poți face vara deoarece sensibilizezi foarte tare tenul”, a mai declarat actrița, care ține să precizeze și că apelează și la tratamente de rejuvenală facială periodic.

Nu în ultimul rând, Monica Bârlădeanu admite că și gena o ajută foarte mult. Mama ei arată extraordinar și a manifestat aceeași pasiune pentru îngrijirea tenului. De altfel, cele două fac schimb de impresii despre anumite creme și efectul lor, iar Monica Bârlădeanu susține că interesul pentru îngrijrea pielii i-a fost transmis de către mama sa.