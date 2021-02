La 42 de ani este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și din Europa. Cum reușește Monica Bârlădeanu să scape de celulită. Actrița de la PRO TV le-a dezvăluit fanilor secretul său și cum își menține silueta impecabilă. Superba actriță pare că a descoperit secretul tinereții veșnice și arată mai bine decât multe alte domnișoare de 20 de ani.

Cum reușește Monica Bârlădeanu să scape de celulită

O asemenea apariție nu are nevoie de nicio prezentare. Monica Bârlădeanu este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase și elegante femei din România și una dintre cele mai apreciate actrițe din Europa. Superba brunetă arată fabulos la 42 de ani și pare că a descoperit elixirul tinereții veșnice. Deși nu se înfruptă din ambrozie precum zeii nemuritori din miturile grecești, actrița are secretele ei atunci când vine vorba de ritualurile de frumusețe și îngrijire care șterg zeci de ani de pe chipul ei sculptat.

Recent, interpreta Carlei din serialul Vlad de pe PRO TV le-a mărturisit admiratorilor săi de pe Instagram care este secretul siluetei sale de invidiat. Frumoasa brunetă apelează la un aparat special de masaj anticelulitic, care face minuni asupra trupului.

„Este cel mai profund masaj anticelulitic pe care l-am experimentat vreodată. E șmecher rău de tot. Încep cu tălpile. Și acolo la aripioare îmi prinde bine. Îți ia foc fundul, efectiv, e bine de tot. Nu m-am învinețit absolut deloc. Viteza rolelor de la aparat crește progresiv și nu are un impact violent asupra corpului. Am febră musculară în zonele unde era nevoie de lucru.”, a declarat frumoasa Monica Bârlădeanu pe InstaStory.

Monica Bârlădeanu a spus care este secretul unei siluete de adolescentă

Actrița Monica Bârlădeanu are foarte mare grijă de silueta ei. Deși buletinul ei spune că are 42 de ani împliniți, trupul zvelt tras ca prin inel îi șterge 20 de ani de pe chip. Cum se menține veșnică tânără și ce dietă urmează frumoasa actriță? Bruneta a mărturisit că are foarte mare grijă ce preparate consumă. Mănâncă puțin și des și a renunțat la dulciuri și alte alimente care conțin zahăr.