Secretul trupei Proconsul. Cum au rămas uniți peste 24 de ani. Bodo: „Suntem legați unul de altul” EXCLUSIV

Secretul trupei Proconsul. Cu o vechime de peste 24 de ani, pe piața muzicală românească, Proconsul este una dintre cele mai longevive trupe autohtone. Potrivit mărturisirilor făcute pentru Playtech Știri de Bogdan Marin, alias Bodo, solistul formației, toți cei cinci artiști au împărțit mereu banii din concerte, în mod egal, și nimeni nu a fost șef peste ceilalți.

Trupa Proconsul va sărbători în această perioadă, printr-o serie de concerte prin țară, nu mai puțin de 24 de ani de la înființare, perioadă în care cei cinci artiști au rămas mereu alături unul de altul. Bogdan Marin, alias Bodo, solistul trupei, ne-a mărturisit și care este secretul acestei longetivități.

„Avem concert în week-end, apoi plecăm prin țară. Sărbătorim 24 de ani sub același cer. Am rămas uniți printr-o atitudine frățească, prin faptul că mereu am împărțit banii în mod egal. La noi nu există șef, toi trei suntem șefi, nu ne luăm procent niciodată. Eu fără ei nu pot face ce fac, ei fără mine la fel. Suntem legați unul de altul”, ne-a spus acesta.