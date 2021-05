Cu ce a ajuns să se ocupe Bodo de la Proconsul acum. Fostul ginere al lui Băsescu şi-a găsit fericirea

În urmă cu 15 ani divoțul Ioanei Băsescu de solistul trupei Proconsul, Bodo, ținea titlurile presei românești. După acest episod Bogdan Marin, avea să-și refacă viața alături de Loredana Preda. Cei doi aveau să se căsătorească în 2009. Celebrul solist are acum o familie fericită și doi băieți, Daniel şi Filip.

Bogdan Marin, Bodo cum îl știe toată lumea, în 2004 se căsătorea cu Ioana Băsescu, fiica președintelui, la acel moment, Traian Băsescu. Căsătoria celor doi a durat patru ani, până în 2006, de pe urma acestui divorț presa vremii scriind pe larg.

”Am fost afectat de enorm de multe ori, am avut multe războaie! Vorba vine că eu, de fapt, nu am reacţionat niciodată la acuzele pe care mi le-a adus presa. Mi-a fost greu în perioada în care eram căsătorit cu Ioana Băsescu.

După divorțul de Ioana Băsescu, Bodo, acum în vârstă de 53 deani, avea să o cunoască pe Loredana Preda. La trei ani de la divorț Bodo surprindea din nou, anunțându-și căsătoria cu Loredana. De atunci au trecut 13 ani, iar cei doi au acum și doi băieți, Daniel și Filip.

Din păcate, în urma unor probleme de sănătate, în plină Pandemie, Bodo suferea un infarct miocardic. Momentul delicat prin care trecuse artistul era anunțat de colegul său de trupă, Dragoș Dincă

După infarctul survenit solistul trupei Proconsul a suferit și o intervenție chirurgicală la inimă. Nu a fost una foarte complicată, dar problemele de sănătate și-au spus cuvântul. Loredana Marin a povestit celor de la Impact.ro despre acest moment.

Bine, a survenit şi operaţia de după infarct, din vara trecută, a lui Bodo. Ulterior am încercat cu toţii să-l protejăm cât mai bine posibil.”, povestește Loredana Marin la Impact.ro

”Viaţa ni s-a schimbat foarte mult, în ultimul an. A contribuit şi pandemia, dar nu atât de tare, pe cât ne-am fi aşteptat.

După recuperare Loredana, Bodo și cei doi copii, decid să se mute din București, undeva la țară. Conform celor relatate colegilor de la Impact.ro, întreaga familie s-a mutat la Dobroiești. Acum Bodo se simte mai bine spune soția sa, s-a lăsat de fumat și-și ține cu strictețe medicația dată de medic, după externarea din spital.

”(…) Decizia de a ne muta din Capitală a fost una foarte inspirată. Bodo e foarte îndemânatic şi m-a surprins cu aceste calităţi nebănuite. Şi-a făcut singur o bucătărie de vară. În plus, şi-a construit un fel de fermă, în care a plantat roşii.

Nu am zis nimic, abia aştept să văd ce va ieşi. În plus, tunde iarba, are grijă de multe lucruri din jurul casei. Toată lumea ştie că viaţa la curte e diferită de cea la bloc.”, a declarat Loredana Marin, pentru impact.ro.