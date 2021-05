Secretul siluetei Adinei Halas. Ce face pentru a arăta bine la 41 de ani, de fapt

Adina Halas se bucură de o siluetă perfectă la vârsta de 41 de ani! Vedeta are parte de forme spectaculoase, așa că nu este de mirare că multe românce o consideră un adevărat exemplu și visează la corpul pe care îl are aceasta. Totuși, nu trebuie să mai existe întrebări după ce ea și-a dezvăluit toate secretele siluetei!

Adina Halas este admirată pentru stilul de viață sănătos pe care l-a adoptat, dar și pentru trupul ei frumos sculptat. Vedeta a recunoscut tot ce face pentru a avea o astfel de siluetă chiar și la vârsta de 41 de ani. Aceasta nu se lasă și face sport cât se poate de des, chiar dacă antrenamentele o solicită foarte tare.

“Fac antrenamente foarte grele care mă ţin foarte bine psihic. Acum fac CrossFit, dar am mai făcut prin 2017, după care am făcut o pauză cam un an, pentru că îmi pusesem implanturile şi o perioadă nu am mai ridicat greutăţi atât de mari.

Încet-încet m-am întors acum spre antrenamentele grele, pentru că îmi plac cel mai mult şi mă solicită cel mai mult. Mă antrenez cu o prietenă care e sportivă, ne ştim de mult timp şi ascult toate sfaturile ei.

Sunt de părere că, mai ales după 30 de ani, femeile au nevoie să ridice greutăţi. Am ţinut nenumărate diete, am făcut nenumărate lucruri de-a lungul anilor, ştiu exact ce funcţionează şi ce nu în cazul meu şi am observat că în momentul în care faci antrenamente lungi cardio, slăbeşti, însă acest lucru nu se vede atât de frumos pe corp. Când ridici şi greutăţi, pielea se aşază foarte frumos pe o musculatură frumos definită.”, a spus vedeta pentru Click!.