EXCLUSIV Ce a făcut Carmen Brumă, alături de cea mai bună prietenă. Dorința secretă pentru viitor

Adina Halas este adepta unui stil de viață sănătos, cu mult sport și cu un meniu alimentar atent ales, pentru o sănătate de fier. În interviul exclusiv pentru Playtech, ea ne-a oferit și câteva sfaturi utile, pentru a trece mai ușor peste perioada de pandemie. Dar ne-a vorbit și despre fiul ei, Serghei, care ar vrea să se facă neurochirurg, despre soțul Lucian Hugeanu, profesor de sport, dar și despre prietenia de suflet cu Carmen Brumă, fosta ei colegă de la emisiunea “Noaptea târziu cu Mircea Badea” (Antena 1), alături de care filmează pentru proiectul online ”Abdomenul de urgență”.

Ai un trup impecabil. Cum te menții, la vreme de pandemie? Ai mai fost la sala de sport sau alergi pe aleile parcului, precum alte vedete?

Mulțumesc! Fac crossfit la sală și când nu ajung la sală mă antrenez acasă, după un program stabilit de antrenoarea și prietena mea, Madyka. Merg, așadar, pe antrenamente funcționale și uneori mai fac și sesiuni scurte de streching.

Soțul tău, Lucian, este profesor de sport. Ți-a recomandat anume exerciții pentru grupe de mușchi?

Așa cum se întâmplă de regulă, nu asculți specialistul de lângă tine, neapărat, iar noi nu facem excepție. Pe lângă multe alte activități, pe care le desfășoară în prezent, Lucian este antrenor internațional, Maestru al Sportului la mai multe discipline ale unuia dintre cele mai grele sporturi din lume, ciclismul. Are multe patalamale internaționale, ca antrenor, fiind absolvent de Master la Universitatea Delaware din Statele Unite și un CV impresionant. Cu toate acestea, fac ce spune el doar la orele lui de cycling, în rest are încredere în deciziile mele și intervine doar dacă simte că este absolut necesar.

Se pot face exerciții fizice și acasă, în sufragerie? Ce le recomanzi cititoarelor noastre?

Se poate lucra oriunde, dacă există voință și dorință. Există antrenori care țin ore online, programe pentru acasă sau ușor accesibilul YouTube pentru o multitudine de variante. Dintre exercițiile clasice cele mai solicitante, care pot fi făcute acasă, și care te pot aduce la o formă fizică foarte bună, dacă ești constant și ai grijă și la alimentație, aș numi genuflexiunile, burpees, flotările, planșa și abdomenele v-ups. Există multe variații pentru toate cele enumerate. O coardă este binevenită și poate reprezenta un antrenament în sine, scurt și solicitant.

Ești adepta unui stil de viață sănătos, ce alimente sunt recomandate în această perioadă grea, pentru întărirea sistemului imunitar și, totuși, la îndemana oricui?

Am grijă, în general, la alimentație și într-o proporție mică îmi fac și anumite pofte, câteodată, care de obicei includ ciocolata și derivatele. Am grijă la macronutrienți, adică la proporția optimă de proteine, lipide și carbohidrați, în cazul meu, pentru a putea duce antrenamentele solicitante și a evita poftele necontrolate, care pot să apară dacă organismul nu primește ce are nevoie. În meniul meu se regăsesc legumele, oleaginoasele, frunzele verzi, plantele aromatice, carnea, peștele, fructele de mare, orezul, quinoa, leguminoasele, iaurturile cu conținut redus de grăsime, pudrele proteice, tărâțele de ovăz, fructele de pădure (mai mult congelate în perioada aceasta)…Iau suplimente alimentare pe care le alternez în funcție de sezon și de nevoile organismului. În această perioadă iau vitamina C, zinc, magneziu, vitamina D, biotină, colagen și un complex cu conținut ridicat de glucozamină, pentru refacerea articulațiilor. Pe blogul meu http://www.adinahalas.ro se regăsesc multe rețete și am și o secțiune „Meniul meu” care este folositoare celor care se simt fără inspirație. Am și variante de post.

Prietena ta de suflet este Carmen Brumă. V-ați mai vizitat, în pandemie? Faceți schimb de rețete ori de sfaturi legate de casă, de copii? Pe când o emisiune tv împreună?

Cu prietena mea Carmen sunt într-o permanentă legătură, într-adevăr. Comunicăm la fel de mult, zilnic, însă ne-am văzut mai rar, dată fiind situația actuală. Ultima oară ne-am băut cafeaua în parc, în plimbare. Am considerat amândouă că asta este cea mai bună variantă, momentan. În plină pandemie am produs cel mai recent program al ei de antrenamente online, „Abdomenul de urgență”, care se găsește pe contul ei http://www.carmen-bruma.ro, și în care Carmen recomandă exerciții fizice și o dietă sănătoasă, pentru a arăta perfect. Cum nu se putea pune problema de a lucra cu o echipă mare, eu am fost echipa. Am filmat, am editat, ne-am distrat că ne lua vântul decorul. Ne sfătuim mereu cu privire la toate aspectele vieții și avem mare încredere una în obiectivitatea și buna credință a celeilalte. Este ceva ce s-a construit în timp, natural. Copiii noștri se plac, vor să se vadă, însă în contextul de față asta se întâmplă rar. Sperăm să recuperăm când vine căldura. S-a vehiculat uneori în mediile tv ideea ca noi două să facem împreună o emisiune, însă nu a existat o idee concretă, un proiect pe care să îl disecăm. Pe viitor… cine știe?

Fiul vostru merge la școală sau învață online? Cum se descurcă? Ce materii îi plac? Ce meserie și-ar dori?

Serghei merge la școală fizic și se descurcă excelent. Văd că deocamdată este mai mult orientat către matematică, probabil și datorită cursurilor pe care le face de aproape 2 ani, dar îi place și să deseneze și să facă origami. El zice că ar vrea să fie neurochirurg. I-a intrat în minte, pe la 3-4 ani, într-un context, că neurochirurgii sunt cei care pot salva oamenii care nu mai au nicio șansă. Așa a înțeles el o discuție dintre noi, adulții, și fiind empatic a zis că asta vrea să facă. Uneori spune că vrea să fie și IT-ist. Orice ar alege îl voi îndruma și îl voi susține. Deocamdată îl observ și îi ofer variante de activități, pentru a-mi da seama care sunt aptitudinile sale predominante.

De ce crezi ca sunt atâtea divorțuri, în pandemie? Soțiile își cicălesc oare prea mult partenerii de viață? Tu cum reușesti să păstrezi o relație armonioasă cu soțul tău? Care e secretul?

Cred că relațiile sunt o ruletă. Nu ai niciodată garanția că o relație va dura toată viața. Tot ce poți face este să lucrezi la tine neîncetat, să devii un om mai bun, să accepți că oamenii au defecte și tu nu deții mereu adevărul absolut, că este necesar dialogul și că orgoliul trebuie scos din ecuație. La o relație se lucrează permanent. Dacă, într-adevăr, simți că nu mai există atracție și comunicare sau cale de întors spre o situație armonioasă și dezirabilă, este necesar să nu te minți și să nu îl minți nici pe celălalt. Până la proba contrarie avem o singură viață și merită trăită frumos, conștient, nu din inerție sau frici diverse, de la teama de singurătate, dependența de finanțele partenerului până la imaginea în societate, acel „ce zice lumea?”. Probabil, în pandemie, stând mult împreună, mulți au descoperit că nu sunt atât de bine pe cât credeau cu persoana de lângă ei și de aici au început discuțiile, au avut timp să se analizeze și să înțeleagă faptul că nu sunt fericiți.

De ce ți-e dor? Care este primul lucru pe care îl vei face, după ce scăpăm de pandemie?

Îmi e dor să îmi îmbrățișez prietenii și să călătoresc. Primul lucru va fi să îmi dau masca jos. Probabil următorul va fi să cumpăr bilete pentru Canada, deoarece îmi este tare dor de prietena mea de acolo, Ramona, cu care ar fi trebuit să mă văd de anul trecut, dar pandemia ne-a dat planurile peste cap. Suntem prietene din prima zi de liceu și ne bucurăm în ultimii ani că ne vedeam anual, în România sau în altă țară, iar deocamdată această tradiție a fost întreruptă.