Rețeta de supă-cremă de legume a Adinei Halas. Ingredientele care o fac delicioasă

Adina Halas este adeptă unui stil de viață sănătos, așadar și rețetele pe care le abordează respectă aceleași standarde. În exclusivitate pentru Playtech.ro, Adina Halas a dat și un exemplu de rețetă sănătoasă și delicioasă, care se prepară rapid.

Ingrediente:

”Se pun la fiert, într-o oală mare, cepele, morcovii, țelina, păstârnacul și cartofii: „Când încep să se înmoaie, se adaugă ardeiul capia. Când sunt aproape fierte legumele, se adaugă turmericul, amestecul de condimente și sarea. Se strecoară supa și se păstrează și lichidul. Peste legumele strecurate se adaugă ghimbirul, usturoiul, smântâna de gătit și uleiul de măsline și se blenduiesc, adăugând treptat și din apa în care au fiert legumele, până se ajunge la consistența dorită, care ar trebui să fie potrivită și cremoasă. Pentru crutoane, am tăiat în bucăți de 2-3 cm pâine feliată, dietetică, cu maia, cu adaos de semințe. Într-un bol am amestecat câteva linguri de ulei de măsline, 50 de gr de parmezan, 2-3 căței de usturoi zdrobiți în mojar, busuioc uscat și sare și am trecut crutoanele prin acest amestec, apoi le-am pus într-o tavă, pe hârtie de copt, și le-am băgat în cuptorul preîncălzit. Le-am copt timp de aproximativ 10 minute la 180 de grade. Poftă bună!”, a spus Adina Halas.