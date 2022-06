Secretul relației dintre George Burcea și Viviana Sposub. Nu te-ai fi așteptat la așa ceva EXCLUSIV

După o relație tensionată cu Andreea Bălan, finalizată în urma unui divorț cu scântei, George Burcea și-a regăsit liniștea, atât pe plan personal, cât și profesional. Actorul o are alături de mai bine de doi ani pe actuala sa iubită, Viviana Sposub, cu care se sfătuiește, potrivit mărturisirilor sale, din toate punctele de vedere. Acesta ne-a mai spus, totodată, că în urmă cu ceva timp își dorea să joace în telenovele. Nu a fost să fie, dar în schimb a primit roluri în diverse producții internaționale, cel mai important pentru el fiind cel din Familia Addams.

Se susțin reciproc de când s-au cunoscut

-Te văd la un eveniment monden… E ceva cam rar pentru tine.

Este primul eveniment monden la care vin, după doi-trei ani. Am ieșit pentru că Viviana este aici prezentatoare, așa că a trebuit să mă scoată din casă. Altfel nu veneam.

-Ai venit special să o susții?

Cred că acesta este secretul unei relații, ca partenerii să se susțină, indiferent în ce branșă activează fiecare. Așa se întâmplă la noi de doi ani încoace. Când eu am avut proiect și ea a fost liberă, ea a venit cu mine, și invers. Ca și-n seara asta, eu am venit aici și am făcut poze. Când am avut eu filmare, ea a venit și mi-a făcut poze. Important e ca un cuplu să fie unit și să se susțină.

„Vorbim 24 de ore din 24 în continuu”

-Vă sfătuiți din punct de vedere professional?

Ne sfătuim foarte mult profesional, vorbim ca niște babe scăpate de la pușcărie. Nu am avut în viața mea un astfel de partener, dacă ne lași să vorbim, vorbim 24 de ore din 24 în continuu..

-Se poate spune că a ieșit soarele pe strada ta?

Fetele au fost la noi de Ziua copilului. În week-end, la fel. Acum avem program împreună, slavă cerului…Vivianei îi merge și ei bine cu munca, Eu am terminat de mult filmările, iar pe 1 iunie s-a dat deja un mic teaser, despre un alt personaj. Ușor, va începe promovarea filmului, iar în toamnă sau în iarnă, Doamne ajută, sper să ne vedem pe Netflix.

Visa să joace în telenovele

-Profesional vorbind, ce ți-ai propus?

Acum vreo 19 ani, dacă mă întrebai ce vreau să fac, unde îmi doresc să ajung din punct de vedere profesional, îți spuneam că vreau să joc în telenovele. Asta visam prin ‘98. Nu am ajuns să fac telenovele deocamdată, dar am ajns să fac filme peste tot în Europa, la Bollywood, în America.

-Ce-ți dorești în acest moment?

Ca relația mea cu Viviana să fie bună, fetele sănătoase, mama cu bunica să fie și ele bine. Restul le atragi. Ceea ce-ți dorești, muncești pentru acele lucruri și vin. Important să avem sănătate. Că mai apar supărări, necazuri, acestea, trec.

-V-ați gândit să vă oficializați relația?

Relația noastră e oficializată de când am ieșit din fermă. Pasul următor nu știm când îl vom face. Mai am mici chichițe de rezolvat din trecutul meu. Dar cel mai important e că noi ne iubim. Așa cum în fermă am luat lucrurile pas cu pas, după doi ani de relație, lucrurile se iau tot pas cu pas. Mai devreme sau mai târziu, vom face și acel mare pas.

„Îmi place ce se întâmplă în relația noastră”

-Cine cedează primul când apare vreo ceartă în cuplu?

Ca în orice cuplu, există discuții în contradictoriu. O dată cedez eu, o dată ea, sau de două ori eu, o dată ea. Am reușit să găsim calea de mijloc, încât să conștientizăm ce nu e bine. Mie îmi place ce se întâmplă în relația noastră.

-Cam cât timp stați fără să vă vorbiți?

După o discuție aprinsă, nu lăsăm supărarea să se ducă la nesfârșit. Și acesta poate fi un secret al unei relații reușite. Ok, te cerți, pleci, iei o țigare, o cafea, apoi spui iartă-mă, n-am știu, etc. Cu cât sunt mai calde lucrurile, cel puțin în cazul nostru, cu atât se rezolvă mai repede. Dacă lași în tine, te macină.

Despre cel mai important rol al său

-Ai fi dispus să te muți în ală țară, să te realizezi profesional?

Nu aș pleca definitiv din țară. În ceea ce privește cariera, orice proiect aș primi, cu siguranță, m-aș duce și l-aș face. Asta e meseria mea. Am nevoie de proiecte, cum și Viviana are nevoie, că e la televiziunea x sau y, nu contează. Uneori pot fi în India, altă dată în America. Importat să ne susținem indiferent pe ce continent vom fi dacă vorbim și credem că e un proiect bun.

-Care e cel mai important rol pe care l-ai jucat?

Am făcut filme și-n India, în Germania, peste tot în Europa. Dar pentru mine, cel mai bun, cel mai important rol, deși nu am avut unul foarte mare, e rolul abia filmat, esențial pentru Familia Adams. Să lucrezi cu Catherine Zeta Jones, alături de acea echipă, regizor, producători, e un lucru foarte mare. Pentru mine acesta e cel mai important proiect de până acum.