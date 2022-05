Ce a făcut Andreea Bălan înainte să plece la Asia Express. Și-a anunțat fanii imediat

Asia Express este una dintre cele mai urmărite emisiuni, iar noul sezon vine cu noi echipe și surprize. De fapt, de data aceasta, aventurile vedetelor for avea loc în America, iar una dintre echipe este formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Andreea Bălan a ținut mereu legătura cu fanii ei pe rețelele de socializare. Acum că va pleca în Mexic, pentru noul sezon din Asia Express, vedeta și-a anunțat fanii și pe cei care o urmăresc ca un bun prieten de-al ei va avea grijă de contul ei de instagram.

„Dragilor, mai am inca putin si ma voi imbarca spre Mexic in America Express.

Contul meu de instagram va fi preluat de bunul meu prieten Alex @alexandrubrk, si el va posta in urmatoarele saptamani.

Sa imi tineti pumnii mie si @andreeaantonescu.

Speram sa rezistam cat mai mult, sa va amuzam si sa revenim cu vesti bune

Va iubesc mult si multumesc tuturor pentru mesajele trimise si pentru cele pe care le veti trimite (le voi citi la intoarcere)”, a postat Andreea Bălan pe Facebook.