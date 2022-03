Ce adoră Viviana Sposub să facă. Multe femei o vor aprecia: „Ca o babă”

Ce adoră Viviana Sposub să facă. Pentru asta o vor aprecia multe femei. Iubita lui George Bucrcea este pasionată de fshion, iar acest lucru s-a văzut și în urma participării sale la emisiunea „Bravo ai stil”, acolo unde a ajuns până în finală. Succesul pe care l-a avut la concursul de stil i-a determinat pe șefii de la Kanal D să o convingă pe frumoasa brunetă să devină unul dintre cei trei prezentatori ai emisiunii matinale „Dimineața cu noi”. Într-un interviu în exclusivitate pentru revista Ego, Viviana a dezvăluit care sunt secretele sale în materie stil.

La doar 25 de ani, Viviana Sposub se poate mândri cu faptul că este una dintre vedetele din România cu cea mai specataculoasă ascensiune în carieră. A început ca prezetatoare a rubricii de meteo la buletinele de știri ale Antenei 1, a devenit apoi asistentă TV în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO Tv, a participat la „Ferma vedetelor”, acolo unde l-a cunoscut pe actualul ei iubit, George Burcea, a fost concurentă la „Bravo ai stil Celebrities” unde a obținut locul al doilea, iar acum face parte din echipa de matinali de la Kanal D alături de Bursucu și George Tănase. Toate acestea în doar câțiva ani.

Cu toate că pasiunea ei pentru modă nu are limite, bruneta trage totuși fermoarul portofelului său atunci când vine vorba de aruncat banii pe haine. Se consideră, din acest punct de vedere, o persoană „extrem de chibzuită și echilibrată” căreia nu îi place să își cumpere obiecte vestimentare doar de dragul de a cumpăra, ci mai degrabă preferă să le reutilizeze pe cele mai pe care le are deja.

Vedeta consideră că aspectul fizic nu este singurul criteriu după care se poate măsura frumusețea și de aceea dorește ca oamenii să îi cunoască și partea interioară.

„Cred că suntem cu toții de acord că a fi un om frumos nu ține doar de aspectul fizic. De aceea, am mizat întotdeauna pe dezvoltare, pe cunoaștere. Și doar așa am reușit să creez legături interumane frumoase. Și să construiesc un parcurs profesional de care sunt tare mândră”, ni s-a mai confesat Viviana.

Viviana Sposub, actuala iubită a lui George Burcea și Andreea Bălan, fosta soție a actorului, au în comun un lucru: pasiunea pentru haine. Andreea, la fel ca Viviana, este și ea adepta cheltuirii a cât mai puțini bani în acest scop, lucru confirmat chiar de blondină pe pe vlog-ul ei.

„Am avut și extravaganțe. Ca o babă, păstrez tot ce e vechi, dar stilista mea m-a pus să mai dau din lucruri, mai ales din încălțăminte. Când am cumpărat o pereche foarte scumpă, m-a durut stomacul. Mi s-a făcut rău și am întrebat-o pe stilistă: „Ești sigură?”. „Da!, dă cu cardul acolo”, mi-a zis ea”. Pe scenă cânt doar în ghetuțe de maximum 100 de euro, cu toc gros, ca să am stabilitate. Oricum, nu merită să investesc mai mult. Căci se strică repede, le arunc după 2-3 luni de show-uri. Mai nou, odată cu trecerea timpului, în viața de zi cu zi, mă îmbrac și mă încalț în ceva mai comod. Am câteva perechi de adidași”.