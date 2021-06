Fiica lui Laurențiu Duță e o mică domnișoară. Câți ani are și ce meserie și-a ales deja EXCLUSIV

Laurenţiu Duţă (45 de ani), unul dintre membrii fondatori ai trupei 3 Sud Est, este nu numai un solist de top, ci și un tătic de nota zece. Marea lui dezamăgire e că fiica lui, Lorena, care anul acesta împlinește 14 ani, nu a moștenit dragostea lui pentru muzică, așa că nu îi va călca pe urme, pe plan artistic. Laurențiu ne-a povestit, pentru Playtech.ro, despre pasiunile fetei sale.

Spre deosebire de tatăl ei, Lorena nu pare deloc atrasă de ideea de a face o carieră în lumea muzicii.

“Acum, la vârsta asta, nu am auzit-o zicând ceva despre muzică. Mai degrabă se visează avocat sau activist. Nu mai e ca pe vremea mea. Eu m-am visat cântăreţ şi aşa a fost să fie!”, ne-a mai spus solistul.

“Vremurile în care era atrasă de Elena Gheorghe şi al ei ”Ecou” au trecut de ceva vreme. Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. I s-au schimbat şi gusturile muzicale. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale. În urmă cu vreo doi ani, am dat o fugă până la Londra, ca să urmărim împreună un musical american, ”Hamilton”, cu o povestea şi o linie melodică specială, care au fost destul de tare pe placul ei, lucru care m-a şi surprins”, a povestit Laurenţiu Duţă pentru Playtech.ro.

Laurenţiu Dută a ţinut să precizeze însă că Lorena are şi ureche muzicală şi voce.

“Chiar dacă nu e atrasă în mod special de muzică, să nu credeţi însă că nu are ureche muzicală sau voce. Are şi una şi cealaltă, credeţi-mă! Numai că, deşi are o voce foarte bună, mi se pare încă timidă. Şi, ceea ce contează foarte tare, după mine, nu e atrasă atât de mult încât să depăşească anumite obstacole, inerente”, adaugă Laurenţiu Duţă.