Secretul lui Florin Piersic Jr. pentru a slăbi 1 kg pe zi. Ce face zilnic, până în ora 16

Florin Piersic Jr. a fost invitat în cadrul emisiunii ”Marius Tucă Show”, de la la Aleph News, unde a vorbit despre pandemie, vaccin, proiecte vechi, așteptări, atitudini, dar și cum procedează atunci când este nevoit să slăbească pentru un rol. „Pot să slăbesc cam un kg pe zi, în cazul meu.”

Florin Piersic Jr. a venit în studioul Aleph News și a vorbit despre arta sub imperiul COVID-19. Acesta a atins și subiectul sacrificiului pe care îl fac actorii pentru un rol, slăbitul. „Poți să mănânci orice până la ora 16, apoi nimic. Pot să săbesc cam un kg pe zi, în cazul meu”, a declarat actorul.

„Am făcut un spectacol la Sibiu. Pe 26 martie trebuia să avem premiera. Am făcut specatacolul și au avut nevoie și online. Primăria a avut nevoie și am făcut un film în 3 zile,” a vorbit actorul despre cum s-a adaptat perioadei de pandemie.

„Am fost la un spectacol acum câteva luni și mi se părea ciudat. Erau vreo șapte actori. Mai degrabă mergi pe un spectacol în două persoane, un oneman show. Eu pot să joc doar „Freak Show” și l-am jucat la Timișoara. (…)

Mă așteptam să se deschidă niște drumuri înainte de pandemie. Am niște proiecte pe hold cu regizori de film din afară. Am mers în Sevilla în toamnă. (…) Am trăit rar ce am trăit cu oamenii ăștia în Spania”, a mai povestit Florin Piersic Jr..

S-a apucat de astrologie în timpul pandemiei

Printre alte activități descoperite în casă, în pandemie, actorul a pus ochii și pe ”astrologie”. A înregistrat o serie de videoclipuri numite ”Horoscopul lui Piersic Jr.”, pe care le-a publicat săptămânal pe contul său de Youtube.

În anul 2020, actorul a înregistrat unul dintre spectacolele sale iconice, ”Freak Show”, pe care l-a transformat într-un film, ”Freak Show The Movie”. Pelicula a avut premiera în cadrul Festivalului Național de Teatru, unde a putut fi vizionat gratuit online pentru 24 de ore.

Realizări filmografie

Advertising (2004)

Fix Alert (2005)

Eminescu versus Eminem (2005)

Veneția (2007)

Bani (2008)

Pickpocket (2008)

Killing Time (2012)

Clipuri muzicale