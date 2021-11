Secretul lui Adrian Mutu a ieșit la iveală! Sandra, soția lui, l-a dat de gol în emisiunea lui Cătălin Măruță

Adrian Mutu a fost invitat în podcastul Măruță, Acasă la Măruță, unde a vorbit despre fostele sale relații. Sandra, actuala soție a sportivului, a avut și ea intervenție în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a dezvălui un secret despre soțul ei.

Adrian Mutu a vorbit în podcastul La Măruță despre căsătoria cu actrița Alexandra Dinu, dar și despre relația pe care o are cu fiul său, Mario, acum în vârstă de 19 ani.

Am lipsit mult timp din viața lui Mario. Cel mai frumos ar fi să fii zi de zi lângă copil, că văd acum la cel mic, eu cu Mario nu am fost, l-am văzut din când în când. I-am spus că trebuie să recuperăm timpul pierdut, să construim ceva frumos, chiar dacă nu mai putem recupera acele etape”, a mărturisit Adrian Mutu.

Adrian Mutu a dezvăluit și o pasiunea de-a sa, gătitul. Acesta a făcut nu mai puțin de cinci feluri de mâncare, după ce a pierdut un meci.

Eu gătesc. Am gătit o dată cinci feluri de mâncare, că am pierdut un meci”, a fost dezvăluirea neașteptată a lui Adrian Mutu.

Din dragostea mea cu Sandra a ieșit fiul nostru. Are multă energie. Sensibilitatea ei m-a fascinat.

”Fiicele mele din căsătoria cu Consuelo au 15 ani, locuiesc în Republica Dominicană, le văd de două ori pe an. (…)

Sandra, soția lui Adrian Mutu, a fost sunată apoi de Cătălin Măruță, tot în podcastul Acasa la Măruță. Despre pasiunea de a găti a soțului ei, Sandra a spus:

Tot în podcastul Acasă la Măruță, Adrian Mutu a dezvăluit ce relație are cu Alexandra Dinu în prezent.

”Acum vorbim, suntem în relații bune, nu avem nicio problemă. Suntem și apropiați de vârstă, ne-am maturizat amândoi. Și Alexandra are viața ei, are o nouă relație, e fericită, e ok, sper și ea să facă pasul a doua oară, cât mai curând.

Spre fericirea ei spun asta, nu știu dacă va mai fi mamă, pentru că nu o văd așa convinsă și are și ea spre 41 de ani acum. Nu știu dacă va mai face copii, întrebați-o pe ea. A avut grijă de Mario, i-a dat o educație bună, și-a făcut treaba, ca să zic așa. Acum, probabil a venit și timpul să se gândească puțin la ea”, a spus Adrian Mutu, în podcast-ul „Acasă la Măruță”.