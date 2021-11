Dana Săvuică, uimită total de Cătălin Măruță după ce s-a operat de urgență: ”M-a surprins mesajul tău”

Dana Săvuică a intrat în direct în ediția de azi a emisiunii La Măruță, direct de pe patul de spital. Aceasta a fost operată de urgență de hernie, iar mâine se externează.

Dana Săvuică a povestit cu lux de amănunte cum a ajuns de urgență la spital.

”Sunt la spital, mă filmez singură. Îmi tremură mâinile sunt pe calmante. Săptămâna trecuta am venit la tine și stii ca mă durea piciorul, sufăr de ceva timp de o spondiloza lombară, mi s-a spus ca voi ajunge neurochirurgie, ca ma voi opera. Sâmbăta am dat o fuga la mare, duminică am ajuns acasă și m-am prăbușit în baie. Anchilozasem.

Nu eram singură, eram cu prietenul meu și cu sora mea. Eu urlam de durere, rămăsesem înțepenită, ma durea tot, coloana, niște dureri… băteam cu pumnii în pereti, m-au târât în casă cu pătura, am sunat salvarea de la un spital privat, a doua zi am ajuns iar la spital, la Dr. Marius Catana, neurochirurg.”, a spus Dana Săvuică.