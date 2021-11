De ce au divorțat, de fapt, Adrian Mutu și Alexandra Dinu. Adevăratul motiv s-a aflat după 18 ani

Adrian Mutu și Alexandra Dinu au fost căsătoriți vreme de doi ani, între 2001 și 2003. Cei doi au un fiu pe nume Mario, acum în vârstă de 19 ani.

Nimeni nu se aștepta ca cei doi să se despartă. Povestea lor a început pe când Adrian Mutu avea 21 de ani. El s-a îndrăgostit iremediabil de Alexandra Dinu, pe atunci la vârsta de 19 ani, când aceasta venise să îi ia un interviu. Cei doi s-au căsătorit repede, dar căsnicia lor nu avea să dureze decât doi ani. Adrian Mutu a fost invitat în podcastul Acasă la Măruță, unde a vorbit de prima sa soție.

„Ne-am căsătorit relativ repede. A fost, așa, o iubire fulgerătoare, de adolescenți, copii. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama ce copii eram. Cred că a venit să-mi ia un interviu și așa ne-am cunoscut.

Am ținut legătura și restul e istorie. N-am stat prea mult pe gânduri, aveam acea energie a tinereții, pe repede-înainte. A fost o relație scurtă, cred că aproape 3 ani a ținut. Din relație a ieșit acest minunat băiat, de care suntem mândri amândoi.

Uitându-mă înapoi, cred că la acea vârstă un băiat ar trebui să-și trăiască viața. În general, la ce am trăit la viața mea, le spun celor tineri să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe. Nu toată lumea reușește să se ridice, cum am făcut eu. Sfatul meu e să fie precauți, atenți.