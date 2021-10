Adrian Mutu îşi doreşte perfecţiunea. Intervenţia estetică pentru care a plătit 20.000 de euro

Adrian Mutu nu se uită la bani în momentul în care își dorește să își îndeplinească o dorință! Fostul fotbalist ține mult la imaginea lui, așa că s-a hotărât să recurgă la o intervenție estetică pentru a se asigura că o să scape de problemele care îi dau bătăi de cap.

Multe vedete care activează în diferite domenii se hotărăsc să recurgă la ajutorul medicilor în momentul în care simt că imperfecțiunile le strică starea. Astfel, de această dată, Adrian Mutu s-a decis să își facă o operație estetică scumpă, așa că a plătit 20.000 de euro pentru această mică plăcere.

Adrian Mutu s-a decis să contacteze un specialist care s-a ocupat și de alte vedete, printre care Connect-R, Pepe, Simona Pătruleasa, Oana Radu, Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și Ștefan Stan. Acesta a oferit o sumă uriașă de bani pentru a se asigura că arată perfect.

Mai exact, fostul fotbalist a vrut să aibă un zâmbet perfect, așa că a oferit 20.000 de euro pentru a-și pune fațete de ultimă generție. Transformarea lui a durat nu mai puțin de 14 zile, însă s-a bucurat enorm pentru faptul că a recurs la respectiva intervenție pentru a scăpa de micile imperfecțiuni.

De asemenea, fostul fotbalist a punctat că visa la o dantură fără probleme sau imperfecțiuni. Acesta a recurs în luna septembrie la o simulare făcută cu ajutorul unui program specializat pentru a vedea cum va arata cu fațete, iar apoi a stabilit toate detaliile alături de medic.

Adrian Mutu s-a despărțit, de curând, de echipa FC U. Craiova după derby-ul Olteniei, 0-2 c Universitatea Craiova. Se pare că acest eșec ar fi fost decisiv atunci când vine vorba despre înțelegerea pe care a avut-o fostul fotbalist cu echipa patronată de Adrian Mititelu, potrivit Playsport.

Totuși, Adrian Mutu a preferat să vadă partea plină a paharului și să privească lucrurile bune, nu pe cele mai puțin plăcute. Acesta a mărturisit că nu îl deranjează verdictul, mai ales pentru că a acumulat multă experiență prin respectiva înțelegere.

„Prefer să mă uit tot timpul la partea plină a paharului. La ce am reușit să construiesc la nivel de joc.

Bineînțeles că rezultatele nu sunt cele așteptate, îmi pare rău pentru nea Adi că e acolo unde e, îmi pare rău și pentru suporteri că n-am reușit să le dau mari satisfacții. Nu mă deranjează acest deznodământ, asta-i viața antrenorilor, depind de rezultate.

Să nu uităm însă că e o echipă nou promovată, toate cele venite din eșalonul secund se confruntă cu dificultăți în primul sezon în Liga 1. Rămâne o experiență pozitivă, am învățat multe lucruri, am acumulat un plus de experiență.

Vom vedea ce lucruri voi face pe viitor. Vreau să-mi iau câteva săptămâni de pauză, să mă liniștesc. În niciun caz nu preiau vreo echipă înainte de pauza de iarnă. Așa consider că e firesc.”, a mai zis el.