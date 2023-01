Secretul doctorului român care nu a răcit de mulți ani. Rețeta pe care o folosește mereu

Camerele de gardă ale spitalelor sunt pline de pacienți în aceste zile, fie ei copii, fie adulți. Cu toții sunt gripați, motiv pentru care ministerul Sănătății a emis o alertă epidemiologică de gripă. Pentru a nu ajunge în această situație vă spunem azi care este secretul doctorului român care nu a răcit de foarte mulți ani. Care este rețeta pe care o folosește mereu.

Un medic și-a dezvăluit secretul care îl ajută să nu mai răcească de foarte mulți ani. În această perioadă, ar fi indicat să îi urmăm rețeta, întrucât ne aflăm în plină alertă epidemiologică de gripă.

Doctorul Cezar Amititeloaie, celebru pe rețelele sociale pentru sfaturile pertinente pe care le dă, a dezvăluit rețeta care îl ajută să țină gripa departe. Este ceva simplu, la îndemâna oricui român.

Medicul Cezar Amititeloaie, cardiolog de meserie și pasionat de nutriție, susține că durata răcelii sau a gripei poate fi redusă la doar două zile dacă organismul este un pic ajutat.

„N-am mai răcit, n-am mai avut gripă de 7-8 ani, de când am descoperit o rețetă relativ simplă. Când lucram în spital, răceam de 4-5 ori pe an și stăteam bolnav câte 7, 8, chiar 10 zile, așa cum îi stă bine oricui, până când am aflat că lucrurile pot sta altfel și chiar nu e nevoie să stăm bolnavi. O răceală poate să dureze și mai puțin de o zi sau maximum două zile, dacă n-am fost atenți în prima zi.

La primele simptome, când simți că te-a luat puțin răgușeala, s-a umflat puțin gâtul, începi să strănuți, când simți că te ia o stare de moleșeală, oboseală, când simți că te ia, nu aștepta! Lovește-o! Pentru că acela e momentul în care virusul începe să se multiplice și atunci trebuie să îi oferi organismului resursele de care are nevoie”, spune medicul cardiolog Cezar Amititeloaie.