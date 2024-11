Cum arată acum și ce familie frumoasă are Laura Bretan. Imaginile superbe postate de fosta câștigătoare de la Românii au talent de Ziua Recunoștinței

Laura Bretan, celebra cântăreață care a cucerit publicul din România în 2016 cu vocea sa incredibilă, a împărtășit, recent, pe rețelele sociale imagini dintr-un moment special alături de familia sa. La 22 de ani, tânăra continuă să impresioneze nu doar prin talentul ei muzical, ci și prin frumusețea relațiilor pe care le are cu cei dragi. De Ziua Recunoștinței, artista a postat fotografii emoționante și un mesaj sincer, plin de recunoștință, însoțit de imagini alături de familie și prieteni dragi.

În mesajul postat pe Facebook, Laura Bretan a scris: ”Recunoscătoare. Mulțumesc lui Isus pentru încă un an incredibil, atât de multe amintiri frumoase, atât de multe râsete și momente împărtășite cu oameni incredibili. Vă iubesc pe toți atât de mult ❤️ O Zi a Recunoștinței fericită tuturor 🧡🍁”.

Această postare reflectă esența personalității sale: o tânără optimistă și plină de viață, cu o mare dragoste pentru familia și prietenii săi. Cei care o cunosc și o urmăresc pot observa că Laura Bretan nu s-a schimbat, rămânând aceeași tânără fermecătoare și plină de energie care a cucerit inimile multor români.

Laura Bretan, deși crescută în America, nu a uitat de rădăcinile sale din România. În vara anului trecut, a revenit în țară și a participat la un eveniment organizat de comunitatea penticostală din Cetatea Oradea, unde a vorbit emoționată despre legătura puternică pe care o simte cu România.

”Mi-a fost dor, foarte mult, de România. Mă bucur să fiu înapoi. Sunt numai de o săptămână aici, împreună cu sora mea, cu mama. Am să cânt un duet cu sora mea, un solo, o să cânt o piesă pe care a scris-o fratele Dan”, a spus Laura Bretan.

Această revenire în România a fost un moment emoționant, iar fosta câștigătoare de la Românii au talent a demonstrat din nou cât de mult își iubește țara de origine.

Laura Bretan nu a participat la ”Românii au talent” pentru a obține faimă sau premii, ci pentru a îndeplini o dorință a bunicului său, care a fost întotdeauna cel mai mare susținător al ei. Tânăra a povestit că a aflat despre preselecțiile emisiunii chiar în perioada în care se afla în România pentru înmormântarea bunicului ei.

”Am făcut-o pentru a-i îndeplini dorinţa bunicului meu. A murit în luna ianuarie şi am făcut-o în memoria lui. Am fost în România pentru a participa la înmormântare şi am auzit că sunt audiţiile Românii au talent.

Am fost la audiţii pentru că ştiam cât de mult i-ar fi plăcut să mă vadă pe acea scenă. Am făcut-o în memoria lui şi i-am dedicat lui acel moment”, a mărturisit Laura Bretan.