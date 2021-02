Sebastian Chitoșcă, desființat la Survivor România: ‘Este cel mai fals, un manipulator’

Fanii lui Sebastian Chitoșcă sunt siderați. Sportivul a fost desființat în cadrul show-ului Survivor România. Acestuia i s-au adus critici imense. Unii din colegii săi îi atribuie vorbe foarte grele, iar cei de acasă cred că totul e o strategie pentru a-l atinge psihic pe concurent.

Sebastian Chitoșcă, desființat la Survivor România. Crititi uriașe pentru fostul fotbalist

Faimoșii și Războinicii și-au dat din nou întâlnire pe traseu pentru a strânge rândurile. Cele două echipe doresc din ce în ce mai multe jocuri de comunicare pentru a primi vești de la cei dragi care îi urmăresc nerăbdători și plini de emoție de acasă.

Sebi e cel mai nou concurent din echipa roșiilor, dar cu toate astea s-a integrat foarte repede și a reușit să le câștige simpatia și încrederea unora din ei. Mai mult decât atât, Sebi a reușit chiar să pună bazele unei alianțe împreună cu Zannidache, unul din cei mai controversați concurenți din emisiunea sportivă.

Cei doi încearcă să-și facă strategii durabile pentru a-i putea atrage și pe alții în încercarea de eliminare. Acum, Sebi e considerat manipulator pentru că încearcă să dărâme echipa, iar unii dintre coechipieri nu sunt de acord cu felul în care abordează fostul fotbalist lucrurile, pentru că până în faza de a rămâne pe cont propriu pe teren trebuie să lupte împreună.

”Eu am spus din prima zi că Sebi este incredibil de fals și incredibil de manipulator”, a pus Simona Hapciuc. Sebi are alte cuvinte puternice în dreptul colegei sale: ”Ea nu este slabă pe traseu, dar ea are un genuchi care oricând poate să o lase”, a spus Sebi despre Simona.

De ce s-a lăsat acesta de fotbal?

„Lipsa ofertelor concrete m-a făcut să mă las. După perioada de la FC Botoșani, unde am jucat un an și 3 luni, peste 30 de meciuri în Liga 1, mă așteptam ca următorul sezon să fiu titular incontestabil la ei, mai ales că veneam după o perioadă de inactivitate la FCSB și muncisem mult. Munca pe care am depus-o până atunci mă așteptam să fie răsplătită. Cariera mea a luat-o în jos din acel moment. A venit domnul Liviu Ciobotariu antrenor și n-am mai fost introdus pe teren, decât foarte puțin, aruncat 10 minute pe finalul meciurilor”, a spus Chitoșcă, la GSP Live.

Tânărul a mai spus care a fost motivul pentru care nu a reușit să execeleze la FCSB și să-și mențină locul în celebrul club, echipă unde a ajuns în 2016, în schimbul a 50.000 de euro:

„Mă antrenam nebunește la FCSB, crezând că prind și eu un meci. Am jucat cu Foresta în Cupă, după o perioadă petrecută la echipa a doua. MM Stoica venea la noi și mă dădea exemplu. La două zile după meciul ăsta, m-am accidentat. A fost o mocirlă infernală acolo, un teren greu. După, am mers pe un sintetic cu echipa a doua și m-am accidentat. S-a rupt totul de acolo”.