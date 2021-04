Sebastian Chitoșcă a furat un telefon la Survivor România. Ce a făcut imediat după

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 a încălcat regulamentul emisiunii în care se află. El a furat un telefon și i-a scris mesaje soției sale, aflate acasă.

După ce Zanni a furat două pachete de biscuiți pe care le-a împărțit cu colegii săi, iar Culiță Sterp s-a îndepărtat prea mult de tabăra sălbaticilor punându-și astfel viața în pericol, Sebastian Chitoșcă, tot de la Faimoși, a încălcat și el regulamentul Survivor România 2021. Iată cum a decurs discuția între Dan Pavel și Sebastian Chitoșcă, dar și cum și-a motivat Faimosul acțiunea.

Sebi: Da, am încercat să iau legătura cu soția mea. Nu are rost să spun câte luni sunt. De opt ani, mai mult de 2 săptămâni pe an nu ne-a despărțit nimic, sărăcie, bogăție, certuri, nimic. M-am trezit în acea dimineață și nu mai aveam stare să fac nimic. Simțeam că vreau să plec înot acasă, dar nu aveam nicio șansă. Această emisiune este ca închisoarea Alcatraz. Nu putem face mai mult de 15 metri în față sau spate.

Nu poți face nimic, decât să te duci în pădure să te pierzi sau să mori. Acasă am lăsat o situație grea, cu familia, cu mama, cu fratele. Am încercat să fac rost de telefon și am vrut să scriu două fraze soției mele, să-i spun că o iubesc mult, că îmi este dor de ea și cam atât am făcut. Nu-mi pare rău pentru că am făcut tot ce am simțit pentru femeia cu care eu o să mor lângă ea.

În caz că am acasă oameni care mă apreciază și copii, le sugerez să nu facă ce am făcut eu, că nu este demn. Îmi cer scuze față de ambele echipe și față de oamenii care mi-au dat încrederea să ajung aici. Sunt bărbat, nu pot să las capul jos pentru greșeala pe care am făcut-o. Mi-am recunoscut toate defectele și greșelile, nu sunt mândru de ce am făcut și nu vreau să mai zic nimic.”