Se schimbă structura anului școlar 2023 – 2024? Anunțul oficial făcut de Ministerul Educației

Ieri, 11 septembrie, a început noul an școlar 2023-2024, dar nu lipsit de probleme și politizări a evenimentului important mai ales pentru elevi. Deși s-a păstrat structura anulor anteriori, Ligia Deca anunța ieri că există o posibilitate de schimbare în ceea ce privește structura anului școlar 2023 – 2024. Citește mai departe și află care este anunțul făcut de ministru Educației.

Ca în fiecare an, din ultimii 30 de ani și cu 24 de miniștrii le Educație, elevii se întorc în multe școli făr condiții minime necesare. În atel situații, poate mult mai dramatice, elevii au fost mutați în alte școli datorită lipsei de interes a autorităților locale în a moderniza instituțiile de învățământ.

O statistică recentă arată că la nivel național sunt aproximativ 189 de școli care nu au beneficiat de modernizări, încă având toaletele în curte, la fel ca în 2022.

Din acest total doar un număr doar 62 au avut parte de modernizări în acest sens, deși tot în 2022 fostul ministru Sorin Cîmpeanu declara că la nivel național existau 306 școli cu toaletele neconforme și că se vor face investiții pentru cel puțin 126 din acestea.

După ce fostul ministru Sorin Cîmpeanu implementa noul sistem de predare, pe baza modulelor, care avea să dea peste cap întreg ciclul profesor-elev-părinte, în discursul susținut ieri, la TVR info, Ligia Deca punea în discuție posibila schimbare a structurii anului școlar 2023 – 2024:

”Pentru module am promis, atunci când am preluat mandatul, o analiză după primul an de implementare. Primul an de implementare a fost anul școlar care tocmai s-a încheiat, am solicitat analiza, ea o să fie finalizată în lunile următoare.

În momentul în care a trebuit să stabilim calendarul pentru acest an școlar nu fuseseră parcurse decât două module pe sistemul acesta de module, deci nu se putea face o evaluare pe un an întreg.

După ce vom avea evaluarea, înainte de a avea structura pentru anul școlar 2024-2025, vom vedea ce a mers bine și ce nu a mers bine și vom vedea dacă vom continua cu acest sistem de module”, a declarat ministrul Ligia Deca la TVR Info.