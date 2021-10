„Elevii plătesc din cauza adulților”. Reacția incredibilă a ministrului Sorin Cîmpeanu după închiderea școlilor

Valul patru al pandemiei de coronavirus a afectat serios România, care se confruntă în ultimele săptămâni cu un număr mare de infectări și decese. Astfel, autoritățile au stabilit noi restricții, care implică și intrarea forțată a elevilor în vacanță, timp de două săptămâni. Reacția ministrului Sorin Cîmpeanu după închiderea școlilor este una dură. Iată ce spune oficialul din Educație.

În urma ședinței CNSU și a consultărilor pe care președintele Iohannis le-a avut cu mai mulți specialiști, s-a decis închiderea școlilor timp de două săptămâni. Responsabilii pentru gestionarea pandemiei au anunțat o serie de măsuri restrictive, printre care și unele care îi vizează pe elevi.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a avut o reacție dură la adresa părinților. Totodată, oficialul român a precizat că cele două săptămâni de vacanță vor fi recuperate. Deși este un susținător al cursurilor fizice, ministrul a precizat că elevii plătesc, din păcate, pentru greșelile adulților.

În plus, orele online nu ar fi fost posibile pentru toți elevii din România, având în vedere că infrastructura de rețele de internet nu este disponibilă decât pentru jumătate din teritoriul țării. Astfel, cealaltă jumătate dintre elevi nu ar fi beneficiat de cursurile în format online.

Nu am înțeles să ne vaccinăm, am ajuns în această situație. Din nou elevii vor trebui să plătească pentru greșelile noastre, ale adulților, din păcate. Predarea online în acest moment este posibilă real doar pentru jumătate din teritoriul României, pentru că cealaltă jumătate nu are o conexiune de internet capabilă să asigure predare online, a declarat Sorin Cîmpeanu pentru Antena 3.