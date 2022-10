S-a aflat cine este Ligia Deca, ministrul propus pentru Educație după demisia lui Sorin Cîmpeanu. Principalul favorit în a prelua ministerul Educației este consilier prezidențial, una dintre persoanele care a lucrat la proiectul șefului Statului „România Educată”. Mai multe amănunte, în rândurile de mai jos.

Ligia Deca are șanse mari să fie ministrul Educației. Este consilierul lui Klaus Iohannis

Principalul favorit în preluarea ministerului Educației după demisia lui Sorin Cîmpeanu este consilierul prezidențial Ligia Deca. Aceasta este una dintre persoanele care a lucrat la proiectul șefului Statului, Klaus Iohannis, „România Educată”.

În afară de Ligia Deca, care are cele mai mari șanse, liberalii au în vizor și nume din partid, în persoana Monicăi Anisie, fostul ministru al Educației în guvernul Orban și actual președinte al PNL Sector 2. De asemenea, în calcul este luat și Marilen Pirtea, deputat liberal și rector al Universității de Vest din Timișoara.

Cine este Liga Deca, de fapt

Dintre numele vehiculate, Ligia Deca pare a fi favorită în preluarea funcției. Ligia Deca a fost Consilier de Stat din 2015 iar apoi, din 2019, Consilier Prezidențial, fără să facă parte din vreun partid politic.

Potrivit CV-ului personal, în vârstă de 40 de ani, Deca este doctor în științe politice, titlu acordat în 2016 de către Universitatea din Luxemburg și absolventă a unui program postdoctoral la New Europe College.

Ce a făcut Ligia Deca între 2010-2015

Între anii 2010-2012 a coordonat Secretariatul Procesului Bologna, gestionând procesul de organizare a Conferinței miniștrilor educației din statele membre ale European Higher Education Area. Între 2012-2015, Ligi Deca a fost expert în domeniul politicilor publice în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și cadru didactic asociat la Universitatea de Vest Timișoara (2014-2015) și SNSPA (2019-2021).

În 2014, Ligia Deca a devenit membru al grupului de experți al Comisiei Europene pe tema „Science in Education” și expert al Consiliului Europei. În aceeași perioadă, Ligia Deca a fost co-editor al unui volum de articole de cercetare vizavi de reformele din învățământul superior românesc. Apoi, în perioada 2017-2020, a fost membru al Boardului Executiv al Comisiei Fulbright în România.

Ce avere are Ligia Deca

Potrivit ultimei declarații de avere, Ligia Deca deține două terenuri intravilane în București, o casă și un apartament. În plus, are două autovehicule și numeroase conturi în bancă care însumează peste 340.000 de lei (68.000 de euro), însă are și 3 credite la bancă de 870.000 de lei (175.000 de euro), cel mai mare având data scadentă în 2045.

Ligia Deca a obținut anul trecut din indemnizația de consilier prezidențial peste 150.000 de lei, la care se adaugă 7.500 de lei dintr-un contract de cadru didactic asociat la SNSPA.